Artadi no renuncia "de entrada" a la vía unilateral

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dejado claro hoy que el nuevo ejecutivo de Quim Torra no renuncia "de entrada" a la vía unilateral hacia la independencia ni a aprovechar "debilidades" del Estado para alcanzar el objetivo, aunque apuesta por abrir una "negociación".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Artadi ha remarcado que el derecho a la autodeterminación de Cataluña es "irrenunciable" y ha considerado "impensable" que España siga mostrando "actitudes más imperialistas que de una democracia".

Si hay "capacidad de negociación con el Estado", Artadi está "a favor" de seguir esta vía acordada, pero si no la hay "deberemos seguir nuestro camino y conseguir la independencia de Cataluña por otros caminos, aprovechando debilidades, fortaleciendo nuestra sociedad, nuestras instituciones".

Artadi ha subrayado que no puede descartar la vía unilateral: "No podemos abandonar nada, no tenemos el derecho a hacerlo. No es la prioridad, pero si de entrada renunciamos a la unilateralidad, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestra población y a Madrid?".

También se ha referido al "plan de choque" que impulsará el Govern para "evaluar y revertir los efectos" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con un "comisionado" que hará un "análisis del impacto" de esta intervención de la autonomía, que dependerá del departamento de la Presidencia y que podrá participar en las sesiones de gobierno.

La consellera ha hecho un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez a abrirse al "diálogo" y a "reconocer que hay un problema", en lugar de "hacer seguidismo" de PP y Ciudadanos en relación con Cataluña.

"Hemos de ver qué quiere hacer Pedro Sánchez. No tenemos ninguna garantía de que haya cambios", ha advertido Artadi, para quien el hecho de que la Fiscalía General del Estado retirase la querella por el proceso independentista sería un gesto significativo.

Hasta ahora, ha señalado, ha habido "intercambio de mensajes entre los jefes de gabinete" de Pedro Sánchez y Quim Torra para ir perfilando su primer encuentro.

Por otra parte, ha negado que en la conselleria de Interior se esté preparando una "purga" contra los cargos que colaboraron con la aplicación del 155 y ha recalcado que "si hay que hacer cambios se harán paso a paso" y "con mucho cuidado", sin poner en riesgo la "garantía de la seguridad".

Para Artadi, Josep Lluís Trapero "sigue siendo el mayor de los Mossos" d'Esquadra y el hecho de que fuese apartado con el 155 constituye a su juicio "el caso más extremo" de "represión del Estado", ya que supuso una "represalia por su profesionalidad".