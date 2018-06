El PNV "no ve una mala opción" que Feijóo, "periférico y cantábrico", sustituya a Rajoy

El presidente del comité ejecutivo nacional del PNV, Andoni Ortuzar, espera que el responsable de la cartera que se haga cargo de la cuestión territorial en el nuevo Gobierno del PSOE sea "un periférico", como Miquel Iceta, Patxi López o Meritxell Batet, nombres que se barajan como posibles candidatos a ministerios.

Sobre la posibilidad de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sustituya a Mariano Rajoy como líder del PP, asegura que, a juicio del PNV, no sería "una mala opción". "No solo es periférico, sino también cantábrico, y el salitre del Cantábrico nos da un barniz a todos, y nos hemos llevado siempre bien con el PP gallego, como también con Rajoy. No es mala opción para nosotros", afirma.

Por otra parte, cree que Pedro Sánchez no debe descartar prorrogar los Presupuestos de 2019, aunque dándoles su impronta, y aboga por la celebración de elecciones generales en primavera u otoño de 2020. También confía en que los socialistas sean "más generosos" que el PP en política penitenciaria, para lo que, según asegura, no hay que cambiar la actual legislación, sino simplemente "cumplirla".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar mostró su deseo de que, con el nuevo Ejecutivo, haya "apertura de mesas en las que se pueda hablar" del tema territorial, tal como reclaman vascos y catalanes.

"Llevamos un montón de años que, por unas razones u otras, ha sido imposible hacer un nuevo planteamiento sobre cuál es el modelo territorial, cuál es el Estado de las Autonomías para el siglo XXI. No hay respuesta, no hay respuesta tampoco a cómo se integran los hechos nacionales vasco y catalán en ese nuevo marco territorial. Por no haber, no hay siquiera un acuerdo sobre financiación autonómica, que es una asignatura pendiente para otras comunidades autónomas", añadió.

A su juicio, son "tareas que hay que abordar de manera urgente" porque "ese melón" no se puede dejar "más tiempo abierto". Por ello, espera que, quien esté al frente de estas políticas en el Gobierno, tenga talante para el diálogo.

"A mí me gustaría que fuera uno o una de la periferia porque, a veces, en Madrid es difícil salirse de esa macroestructura de la Administración territorial del Estado y se confunde, muchas veces, al conjunto del Estado con la Administración central. Y la Administración central es una parte del Estado, pero hay muchas más cosas. Nosotros también somos parte del Estado. Si lo somos para unas cosas, que se nos reconozca también para otras cosas", apuntó Ortuzar.

Preguntado por si el exlehendakari Patxi López es para él bastante de la periferia, dijo que "es suficientemente periférico, pero Patxi o cualquier otro perfil". En todo caso, señaló que su partido, en las cuestiones territoriales, "ha tenido más coincidencia y más identidad con el PSC que con el PSE-EE", y destacó que Iceta "es de origen vasco y su abuelo era del PNV". En cuanto a Meritxell Batet, señaló que tampoco "sería una mala candidata".

Además, consideró que es más fácil un diálogo de los socialistas con los vascos que con los catalanes porque "las relaciones entre los partidos soberanistas (de Cataluña) y el PSOE han pasado por unas situaciones mucho más duras que la nuestras".