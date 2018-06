La oposición exhorta a Feijóo a desvelar sus verdaderos propósitos

La oposición parlamentaria en Galicia no echará de menos a Rajoy, al que reprochan el legado de un mandato en el que destacan, enumeran, "corrupción", "recortes" o "involución democrática" y del que recalcan, como es el caso de En Marea, que "no se va", sino que lo "han echado la gente y la corrupción". No obstante, los representantes políticos de las formaciones alternativas al PP que se sientan en la Cámara gallega han encontrado un relevo al que ponen en su punto de mira: al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que conminan, como hacen los socialistas gallegos, a aclarar sus "prioridades", si Madrid o Galicia, una demanda que comparten el BNG, que le reprocha, como el PSdeG, falta de "autocrítica", o desde En Marea, cuyo viceportavoz, Antón Sánchez, advierte además de que Feijóo "es más de lo mismo".

Desde la formación rupturista, Luís Villares incidió durante un debate sobre corrupción celebrado ayer en el Parlamento gallego en cómo fueron "muchos" los que lo han "echado" a Rajoy, "hartos de la corrupción, del robo, de los recortes, de la recentralización, de la negación de la diversidad y de la mordaza". En esa línea, incidió también en su cuenta de twitter. "No se va, lo echamos por ser responsable de un sistema de corrupción que tampoco se leva solo con que se vaya. Tiene que irse, pero el PP sigue sin estar limpio".

En la misma idea hizo hincapié el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, para quien a Rajoy lo "echa" la "gente" y la "situación de corrupción sistémica" en la que queda su partido. En todo caso, y preguntado por la posibilidad de que ahora Alberto Núñez Feijóo dé ahora el salto a a la política estatal, Antón Sánchez considera que "Feijóo es más de lo mismo, por mucho lavado de imagen que le quieran hacer".

De ese modo, opina que un eventual recambio de Rajoy por el político de Os Peares no supondría, para su formación, "ningún tipo de regeneración". El también portavoz de Anova no confía en un cambio de estrategia en la formación popular, porque, subraya, "no es el problema solo Rajoy, que también, pero es un partido en el que su arquitectura está infestada de corrupción". Sánchez instó al actual mandatario autonómico a que mientras esté en Galicia "se dedique a gobernar el país", que "bastante trabajo tiene", porque "lo tiene bastante desatendido y fracasó en muchos temas como presidente".

Los socialistas también ponen el acento en el actual mandatario gallego, pero para que clarifique dónde pone su futuro, si en Madrid o en Galicia. Así, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, urgió ayer al mandatario autonómico a que aclare cuál es su "hoja de ruta" y si su "prioridad" son los gallegos o "escalar" internamente en el PP tras anunciar su marcha Mariano Rajoy. "La ciudadanía gallega necesita una aclaración", le conminó. El socialista insistió en la necesidad de que Feijóo especifique "si va a estar en las necesidades de Galicia o si va a intentar mantener una línea de promoción para la sucesión dentro del PP". Por otro lado, a su juicio, el PP "tiene que hacer un análisis autocrítico y asumir responsabilidades por la sentencia de la Gürtel". "Y no escuchamos ni a Rajoy ni a Feijóo hacer ese análisis autocrítico, ni asumir esa responsabilidad", aseguró Caballero.

Para el líder socialista "lo primero que tiene que hacer" Feijóo es "asumir la responsabilidad política que le corresponde al PP como organización" tras la sentencia de la Gürtel y, en segundo término, aclarar "donde está su prioridad". "Si la prioridad de Feijóo es el PP y su interés personal o si la prioridad está en Galicia", insistió.

Desde la banca nacionalista, también se oyeron voces críticas contra Rajoy, no solo de su portavoz nacional, Ana Pontón, que las expuso a través de su cuenta de Twitter, sino también de la diputada Olalla Rodil.

Tras considerar que Rajoy dimite "forzado por una moción de censura que salió adelante gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas, Ana Pontón reprocha que se va "sin pedir perdón ni asumir autocrítica". Además, resalta cómo "su legado son los recortes, la involución democrática, el recorte de derechos y la corrupción".

También Pontón enfatiza la sucesión: "Se abre la caja de Pandora, en la que veremos las luchas veladas del PP". Al respecto, sostiene que "Galicia no puede ser la sala de espera de un Feijóo ansioso por ver si sale su avión a Madrid". "Galicia no puede tener un presidente con la cabeza en las guerras internas del PP", recalca. Ese mismo mensaje -que Feijóo no puede utilizar la comunidad de "sala de espera" mientras "deshoja la margarita sobre su futuro"- lo hace suyo la viceportavoz de la formación, Olalla Rodil, quien también proclamó que el BNG no echará de menos a Rajoy, porque fue el "presidente del agravio y de la discriminación".