"Si Rajoy eligiera sucesor, este saldría tocado"

Cristina Ares, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la USC, considera que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, "tiene un buen perfil", hablando de los nombres que suenan para suceder a Rajoy. Sobre Núñez Feijóo apunta: "Es obvio que es una de las personas más fuertes en el partido en estos momentos, es que no hay muchos más".

Para Miguel Bastos, profesor de Política también en la Universidad de Santiago, Núñez Feijóo tiene muchas papeletas para el puesto. "Creo que el PP del País Vasco es de Soraya, por ejemplo", apunta para destacar la importancia del peso de las autonomías. En cuanto a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal: "No tendrían apoyos en el partido".

El profesor de Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo Enrique Varela indica que Galicia "es la comunidad con mayor número de afiliados de España y eso le favorece, claro", indica sobre la situación de Núñez Feijóo en el panorama de las autonomías de cara a un congreso del Partido Popular. "A Ana Pastor no la veo como número uno", expresa Varela.

"Me parece un gesto generoso, razonable y elegante", apunta Cristina Ares, sobre el hecho de que Mariano Rajoy se aparte para dejar el camino libre en lugar de liderar una transición con mayor protagonismo en la elección del sucesor, que era otro de los escenarios posibles.

Para Cristina Ares es una "muestra de inteligencia política y de conocimiento de la dificultad del momento". "Podría haber hecho cambios en el grupo parlamentario o algún movimiento en el partido pero no lo ha hecho".

Para Enrique Varela, Rajoy "ya no tenía mucha fuerza; solo le quedaba tomar las últimas decisiones". "Optó por: que entre el aire. Es una decisión acertada porque lo que se planteaba de trazar la sucesión me parece que no iba a ningún lado. Creo que el gobierno que se forme ahora tiene una previsión de duración de meses", expresa el profesor de Políticas de la Universidad de Vigo.

"Normalmente en el PP la sucesión depende de la cúpula del partido. Se prevé que el Congreso equivalga a unas Primarias", apuntó Miguel Anxo Bastos, de la USC. Es una situación poco común en el Partido Popular. También la situación política que atraviesa el país es atípica. Considera Bastos que los congresos dividen a los partidos. "Recuerdo aquella sucesión de Fraga, con los cuatro candidatos: Feijóo, Barreiro, López Veiga y Cuiña. Por poner un ejemplo. Este tipo de situaciones crea tensiones internas", añade.

¿Por qué no optó Rajoy por proponer a un sucesor de todos los que suenan como posibles? "No creo que fuese el momento. Rajoy está en un momento de debilidad, evidentemente, después de todo lo ocurrido con la moción de censura y los días después. Si llega a impulsar a un candidato él mismo, ese posible sucesor saldría tocado, es decir, empezaría la nueva etapa debilitado", expresa Bastos, quien añade que también es una forma de ganar tiempo desde el partido para analizar la situación, desde dentro