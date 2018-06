Joaquim Torra avisa a Pedro Sánchez de que no desistirá de sus ideas para dialogar

"Se nos ha dicho que desistamos de nuestras ideas. Eso es que no quieren dialogar. En ningún lugar del mundo se ha pedido la rendición para dialogar". Con estas palabras se dirigió ayer Joaquim Torra a Pedro Sánchez en su primera comparecencia en el Parlament como presidente de la Generalitat. Torra llamó al nuevo jefe del Ejecutivo a "tomar riesgos" y a acceder "a tratar urgentemente la cuestión catalana".

El president advirtió de que no piensa "rendirse" en su apuesta por la república. "Nosotros seguimos. La democracia no se rinde nunca, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido aquí a rendirnos, no es este el punto de partida para la negociación", arengó desde la tribuna, aunque la CUP sigue desdeñando las promesas de Torra.

La diputada Natàlia Sànchez reprochó al president que su Govern es "netamente autonómico" y de carácter "neoliberal", y tiene como meta "acatar" el marco legal español y gestionar "las migajas de la autonomía". Palabras que Torra reconoció que le desagradan "profundamente".

Torra compareció ayer ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura de su Govern, en una sesión en la que por primera vez se sentaron los nuevos consejeros, luciendo carpetas con un lazo solidario con los "presos y exiliados" soberanistas, en la bancada que tienen reservada en el hemiciclo.

En su intervención ante la cámara catalana, Torra no dudó en considerar una "pésima noticia" el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Exteriores: "Mal empezamos con estos primeros nombramientos".

Desde la oposición, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le acusó de haber articulado "un CDR (Comité de Defensa de la República) en forma de Govern" para "repetir errores" de la pasada legislatura que ahonden en la "fractura" social.

Arrimadas, además, medita si acudir o no mañana a la ronda de contactos que iniciará el president en el Palau de la Generalitat con los líderes parlamentarios, especialmente por su disconformidad con decisiones como la de colgar en la fachada de la sede del Govern una pancarta en favor de la "libertad de los presos políticos y los exiliados", junto a un lazo amarillo.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, tendió la mano al president para ofrecerle su apoyo en cuestiones como la mejora de la financiación y el autogobierno, las 45 demandas de la Generalitat al Gobierno o recuperar leyes recurridas, aunque reclamó "respeto a la ley" para poder sentarse a hablar con Sánchez, ya que, en su diálogo con la Generalitat, el nuevo jefe del Ejecutivo "defenderá la integridad territorial y la vigencia de la Constitución en todo el territorio" español.