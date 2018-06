Batet cree que reformar la Constitución es "urgente, viable y deseable"

La ministra de Política Territorial y Función Pública y secretaria de Impulso Federal del PSC, Meritxell Batet, ha considerado hoy que para "superar la crisis institucional" y, en especial, la "territorial" que vive el Estado es necesaria una reforma de la Constitución "urgente, viable y deseable".

"Es viable y estamos preparados para ella. Somos una democracia consolidada con la fortaleza suficiente para afrontar una reflexión profunda conjunta", ha defendido Batet en la inauguración de la jornada "Reforma constitucional, federal y con derechos" celebrada en Barcelona, en el que es su primer acto como ministra.

Ha incidido en la "necesidad de renovar el pacto territorial de España" que, ha afirmado, "está en crisis, no se le escapa a nadie y nadie lo puede negar", y ha indicado -en alusión sobre todo a Cataluña- que "el diálogo en sí mismo se ha convertido en un objetivo político de primer orden".

La ministra ha llamado a las distintas fuerzas políticas a aprovechar la Comisión de Reforma del Modelo Territorial del Congreso impulsada por los socialistas a finales del año pasado, y ha afirmado que la "salida" a la crisis catalana exige "confianza y lealtad entre gobiernos".

"La política del siglo XXI necesita escuchar, dialogar y consensuar", ha asegurado Batet, que ha subrayado que España debe superar "una situación de más de cinco años sin auténtico diálogo ni política institucional" y ha afirmado, en referencia de nuevo a Cataluña, que "las demandas ciudadanas no pueden agotarse en la aplicación de la ley y la Constitución, cosa que por otra parte es fundamental".

Preguntada posteriormente por los periodistas sobre qué acuerdos se pueden alcanzar entre los ejecutivos catalán y estatal más allá del respeto a la legalidad, Batet se ha mostrado abierta a retomar las 45 demandas presentadas al Gobierno por el expresidente catalán Carles Puigdemont -la número 46 era la relativa a la autodeterminación- o a estudiar leyes aprobadas por el Parlament y que han sido declaradas inconstitucionales.

Ha sentenciado, en este sentido, que "hay una infinidad de decisiones políticas que se pueden tomar".

"El diálogo entre instituciones exige que cada gobierno, desde sus prioridades políticas, sea consciente de su obligación de reconocer, proteger e integrar las diferentes posiciones y sensibilidades de todos los ciudadanos de su comunidad política", ha añadido.

Batet ha dicho que espera que todas las instituciones autonómicas actúen en "la línea" marcada por el Gobierno de Sánchez y que participen en los respectivos órganos de "coordinación y participación", entre los que ha citado la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por otra parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha tomado la palabra en el mismo acto que la ministra, ha dicho que su partido tiene la "mano tendida" y está dispuesto a "lo que haga falta" para facilitar un entendimiento entre los gobiernos de España y Cataluña, a pesar de lo cual ha subrayado que su formación no es "equidistante" ni "un mensajero".

"El PSC no es un mediador, no es equidistante. El PSC es el socialismo en Cataluña y de Cataluña. No estamos a medio camino. Somos parte del socialismo español, europeo e internacional y recordamos nuestra historia", ha aseverado.

Iceta, así, ha defendido: "No somos unos que van y vienen, no somos unos mensajeros. Eso sí, estamos dispuestos a lo que haga falta para ayudar, desde donde se nos pida, con nuestras ideas y nuestra gente".