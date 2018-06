Dieciocho condenados por la financiación ilegal de campañas del PP valenciano

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa y absuelve únicamente al exvicepresidente Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.

En una sentencia que se ha dado a conocer este lunes el juez José María Vázquez Honrubia ha condenado a 18 de los 20 acusados en este juicio por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública, entre ellos a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa a cinco años y tres meses de prisión; a Pablo Crespo a cinco años de cárcel; y a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares'. Estas penas se acumulan a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur y por la primera época de la trama Gürtel -en esta última 'El Bigotes' resultó absuelto-.

El magistrado aplica a todos ellos la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, le suma la reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros desde su cuenta en Suiza. Explica en su sentencia que se ha basado en las declaraciones "tardías" en las que reconocieron los hechos para "completar el mosaico del entramado por el PPCV para financiar sus elecciones en la Comunidad Valenciana".

Aún así, 'El Bigotes' es el acusado para el que más pena ha recaído debido a que era el responsable de Orange Market, empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales de los 'populares' valencianos. Tanto 'El Bigotes' como Costa -primer dirigente del PP que reconoce una financiación irregular- apuntaron directamente contra Camps, asegurando que esta operativa fue ordenada por él.



"No hay vestigio" de la participación de Rambla



No obstante, Vázquez Honrubia considera que la declaración de Costa es de "notable credibilidad y fiabilidad subjetiva" pero le condena a cuatro años de prisión; mientras que a Rambla -persona sobre la que centró gran parte de su confesión- ha resultado absuelto porque "no hay vestigio alguno de intervención" en el "sistema de ideación o preparación" de la 'caja B' del PPCV. Eso sí, el juez subraya del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana que aunque es "posible la comisión del delito" por su parte, existe una "probabilidad razonable de que no lo hiciera".

Todos los acusados en este procedimiento por las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana del caso Gürtel han sido condenados a una pena menor solicitada por los fiscales Myriam Sabadell y Carlos Alba, como es el en caso de Francisco Correa que solicitaba finalmente siete años y tres meses de prisión; o cuatro años y tres meses para Costa tras las confesiones que hicieron durante sus declaraciones en el juicio. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público sí consideraron que Rambla participó en esta trama corrupta y pedía para él seis años y tres meses de cárcel.

Antes de que comenzase la vista oral, nueves empresarios reconocieron ante Anticorrupción que habían pagado de forma irregular parte de las facturas de estos actos electorales, por lo que la Fiscalía ya solicitó que fuesen condenados entre 15 y 21 meses, sustituyendo la prisión por una multa. Finalmente el juez Vázquez Honrubia atiende a esta solicitud y condena a Enrique Ortiz, Alejandro Pons, José Antonio Francisco Beviá, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino a lo interesado por los fiscales para cada uno de ellos.



Los empresarios que confesaron pagarán multas de hasta 154.500 euros



Las penas serán reemplazadas por multas que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles también a todos ellos la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya un total de 1.057.101 euros, cuantía reclamada para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Por otro lado, la sentencia destaca que el empresario José Enrique Fresquet es absuelto porque el PSOE valenciano retiró su acusación contra él al inicio del juicio.

En cuanto a la ex cúpula del PPCV en aquella época, el magistrado condena a la exgerente Cristina Ibáñez a tres años y cuatro meses; al exvicesecretario de la formación David Serra, a tres años y ocho meses; y a la extesorera Yolanda García, a cuatro meses. También al que fuera contable de Orange Market, Cándido Herrero, a cinco años y un mes de prisión; y al asesor financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, a tres años de cárcel.

Sentencia de todos los encausados

Los políticos:

1. Ricardo Costa: 4 años de prisión para el ex secretario general del PP de Valencia (2007-2009) y exportavoz en la Cortes Valencianas.

2. Vicente Rambla: absuelto el exvicepresidente del Gobierno valenciano (2007-2011).

3. David Serra 3 años y 8 meses para el exvicesecretario del PP valenciano.

4. Cristina Ibáñez: 3 años y 4 meses de cárcel para la exgerente del PP de Valencia

5. Yolanda García: 4 meses de prisión para la extesorera del PP valenciano (2008-2012) y exdiputada en las Cortes Valencianas.

La trama

6. Francisco Correa: 5 años y 3 meses de prisión para el presunto líder de la Gürtel

7. Pablo Crespo: 5 años de prisión para el exsecretario de Organización del PP gallego (1996-1999), considerado mano derecha de Correa.

8. Álvaro Pérez, 'El Bigotes': 6 años y 9 meses para el "hombre de Valencia" de Correa y responsable de Orange Market.

9. Cándido Herrero: 5 años y 1 mes de cárcel para el exgerente de Orange Market.

10. José Ramón Blanco Balín: 3 años para el exvicepresidente de Repsol YPF y asesor financiero de Orange Market.

Los empresarios

11. Vicente Cotino: 1 año y 3 meses, que se sustituyen por multas, para el sobrino del exdirector de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino.

12. Enrique Ortiz: 1 año y 3 meses, que se sustituyen por multas.

13. Rafael Martínez: 1 año y 6 meses, que se sustituyen por multas, para el expresidente de la patronal alicantina.

14. Tomás Martínez: 1 año y 6 meses, que se sustituyen por multas.

15. Antonio Pons: 1 año y 9 meses, que se sustituyen por multas.

16. Alejandro Pons: 1 año y 9 meses, que se sustituyen por multas.

17. Gabriel Alberto Batalla: 1 año y 9 meses, que se sustituyen por multas.

18. José Francisco Beviá: 1 año y 3 meses, que se sustituyen por multas.

19. José Enrique Fresquet: Absuelto.

20. Enrique Gimeno: 1 año y 9 meses, que se sustituyen por multas.