El Gobierno minimiza las amenazas de Torra y critica la inactividad del Parlament

El Gobierno no toma en consideración las amenazas del presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Con una frase inaceptable no se ataca al Estado español", afirmó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en alusión al llamamiento del jefe del Govern, en un acto independentista en el aniversario de los ataques yihadistas, de unir fuerza contra un "Estado injusto". Calvo critica la inactividad del Parlament, que no celebrará sesiones hasta comienzos de octubre.

El Gobierno "sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales" y "una frase inaceptable no es un hecho en el que se ataque a España". Calvo respondía ayer en Jaén en estos términos a las recriminaciones del PP por no dar respuesta a las provocaciones del independentismo durante las ceremonias en memoria de las víctimas de Barcelona y Cambrils. "La política no se hace con frases, la política se hace con hechos, y aquí lo importante es que hablamos con todos los gobiernos porque es nuestra obligación, hablamos con Cataluña de los problemas de Cataluña", señala la vicepresidenta. "Se puede entender la radicalidad, pero no la falta de lealtad y de altura de miras para hacer política con los problemas importantes de nuestro país", reprocha Calvo a los populares.

La vicepresidenta pedía ayer "a las derechas españolas, que están en un discurso radical inentendible, que le hagan oposición al Gobierno, pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que España tiene". Pablo Casado, presidente del PP, acusa al Ejecutivo de "exculpar" a Torra y atacar a los constitucionalistas. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien protagonizó un encontronazo con Torra en el acto de Cambrils, se sumó a las réplicas a Calvo al advertir de que el Ejecutivo del que forma parte la vicepresidenta "esconde la cabeza bajo el ala frente a los excesos" del Govern de Torra . "Los independentistas ya han demostrado que si no se les para los pies, pasan de las palabras a los hechos", escribió el líder del PP catalán en su cuenta de Twitter.

Calvo también arremetió contra el Govern. "El presidente Torra lo que hace es atacarse a sí mismo cuando tiene un Parlamento que va a estar por razones inentendibles inactivo", criticó. La Cámara catalana reabrió sus puertas el jueves tras las vacaciones, pero no celebrará ningún pleno hasta octubre.