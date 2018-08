Romper la convivencia

No sé si los sucesos protagonizados por los independentistas deben tipificarse o no como rebelión o algún otro delito de lesa patria. Los tribunales extranjeros que tuvieron que decidir sobre la extradición de Puigdemont consideran que no hubo rebelión ante la supuesta ausencia de violencia física por parte de los rebeldes, algo con lo que no están de acuerdo los nuestros.

Doctores tiene la Iglesia, pero si de algo puede acusarse con certeza a los líderes independentistas y sus secuaces, y es algo muy grave, es de haber acabado con un bien tan precioso como es la convivencia.

La sociedad catalana está dividida, tal vez por desgracia irremediablemente divida. Lo vemos todos los días con los dichosos lazos amarillos que unos colocan y otros quitan, con las disputas callejeras, con el distanciamiento entre parientes y amigos.

Podremos debatir hasta la extenuación sobre quién es el responsable último de que se haya llegado a tal extremo: unos dirán que fue la obstinación del Gobierno de Rajoy, que optó por judicializar el conflicto en lugar de intentar resolverlo políticamente. Otros, a la irracional cerrazón de los independentistas, que optaron por una fuga hacia adelante sin tener en cuenta a la mitad de su pueblo.

La derecha, tanto el rígido PP como el voluble en tantos temas Ciudadanos, han encontrado un filón en la crisis catalana para desgastar desde el principio al Gobierno de Pedro Sánchez. Y los independentistas siguen instalados en su absurdo victimismo.

La larga estancia en prisión preventiva de los líderes catalanes que, a diferencia de Puigdemont y otros, no tuvieron la astucia -muchos dirán "la cobardía"- de huir al extranjero, no ayuda a resolver el problema por cuanto alimenta la demagogia independentista.

Y algunos medios, en lugar de atemperar los ánimos, sólo buscan irresponsablemente atizar el conflicto.

El Gobierno socialista se ve así con apenas margen de maniobra, atenazado como está por las críticas constantes de PP y Ciudadanos, que no le perdona la forma en que llegó al poder, y por una opinión pública cada vez más harta de la sinrazón del fugado Puigdemont.