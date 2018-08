Vic emite por megafonía un mensaje de apoyo a los presos

El Ayuntamiento de Vic -Barcelona-, gobernado por el PDeCAT, emite por megafonía desde hace una semana un mensaje de apoyo a los secesionistas encarcelados y huidos en el que, además, se insta a la ciudadanía a que "no se desvíe del objetivo de la independencia". Todos los días, a las 8 de la tarde, un altavoz instalado en el consistorio difunde un intenso repique de campanas seguido del siguiente mensaje de voz: "No normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que aún hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".