Ciudadanos choca con el PP catalán y le acusa de "asumir el discurso separatista"

Aumenta el enfrentamiento entre Ciudadanos y el Partido Popular en relación a la guerra de los lazos amarillos en Cataluña.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acusó ayer a "los líderes del PP" de "asumir el discurso separatista", en respuesta a los reproches lanzados el jueves por el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, contra el partido naranja por "no saber controlar" la concentración del miércoles en Barcelona, en la que fue agredido un cámara de Telemadrid.

En opinión de Villegas, la adopción del discurso independentista por parte del PP es lo que está llevando al partido de Pablo Casado a "desaparecer y no ser un referente" en Cataluña.

En cambio, Ciudadanos pretende "liderar a aquellos catalanes que están en contra del proceso separatista", declaró Villegas después de insistir en que continuarán trabajando para que "los espacios públicos sean neutrales".

El secretario general de Ciudadanos aprovechó para denunciar al Ayuntamiento de Vic -Barcelona-, que gobierna el PDeCAT, por emitir a través de su sistema de megafonía un mensaje de apoyo a los políticos encarcelados y en el extranjero en el que, además, se recuerda a la ciudadanía que "no se desvíe del objetivo de la independencia".

"Se utilizan los medios públicos para entrar en el espacio privado de los ciudadanos de Cataluña", remachó Villegas, que comparó los mensajes diarios difundidos por la "machacona" megafonía municipal con "un salmo separatista".

Entre tanto, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, anunció que no tomará parte en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre. organizada por ANC y Òmnium, dado que es "independentista" y defiende "la vía unilateral", con la que la regidora no está de acuerdo. Colau ha precisado en declaraciones a RAC1 que "aunque no participe la manifestación, es totalmente legítima" y el consistorio facilitará "que se celebre con total normalidad" mientras ha pedido a los representantes políticos "que dejen de hablar de guerras y ataques porque necesitamos otro lenguaje".