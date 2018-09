PP y C's frustran la reforma legal para evitar el veto del Senado a los Presupuestos

PP y Ciudadanos -C's- impidieron ayer con su mayoría en la Mesa del Congreso que prospere la solicitud de PSOE y Unidos Podemos de reformar por el trámite de urgencia la ley de Estabilidad Presupuestaria para sortear el veto del PP a los objetivos de déficit público del Gobierno en el Senado. Así las cosas, la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos seguirá el trámite ordinario y supondrá un debate que puede prolongarse varios meses.

La prolongación de esta tramitación no impediría que el Gobierno presente el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 y el techo de gasto, que no debe ser aprobado por las Cortes. Pedro Sánchez, ya ha dicho que, aunque no esté aprobada la nueva senda de déficit, el Gobierno presentará el anteproyecto de cuentas. Por otro lado, el PSOE se sumó a PP y C's para rechazar la petición de Unidos Podemos de que el pleno debata crear una comisión de investigación sobre las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en relación con las finanzas del rey Juan Carlos. En unas grabaciones, difundidas por medios digitales, la amiga del monarca da a entender que éste tiene cuentas en Suiza y que la usaba a ella como testaferro.

Podemos insiste en que los ciudadanos "tienen derecho a saber" si Juan Carlos I "es un defraudador y si cobró mordidas por el contrato del AVE a la Meca". Su portavoz adjunta, Ione Belarra, tachó la decisión de "fraude democrático" y ERC advirtió que esta vez el PSOE puede acabar pagando el rechazo a que se investigue al rey emérito.