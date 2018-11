Casado acusa al Gobierno de ser "cómplice" de los presos independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado hoy la "complicidad" que cree que muestra el Gobierno ante los delitos que hayan podido cometer los políticos presos del procés por "entorpecer" la labor de la Abogacía del Estado en este caso.



Durante su intervención en la inauguración de la 24 Unión Interparlamentaria popular en Málaga, Casado se ha referido de esta manera a la decisión de la Abogacía de no acusar de rebelión a los políticos independentistas, sino solo de malversación y sedición.



El líder del PP ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no puede ser que "pisotee el Código Penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia en España", algo que el PP "no va a tolerar" e intentará impedir "con la moderación y tranquilidad que ellos no tienen".



Ha reprochado a Sánchez que se hiciera "el ofendido" cuando le acusó en el Congreso de que su actuación suponía permitir "o incluso participar de los delitos que están cometiendo otros en Cataluña", pero ha insistido en que el Gobierno "no está haciendo nada" frente a los independentistas.



"Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inaccion o con la complicidad del Gobierno, que no solo no hace nada, sino que entorpece la labor de Abogacía para conseguir que quien haya hecho mal tenga las repercusiones penales que marca el Código Penal", ha asegurado.



Así, ha aclarado que, al igual que cuando se produce un incendio forestal, no se acusa al Gobierno de haberlo provocado, pero sí se le echa en cara "no poner los medios para sofocarlo" y, en este caso, no defender la igualdad e los españoles ante el Código Penal.



Para el líder del PP está claro que la Abogacía del Estado ha recibido "de forma infame" la orden del Gobierno para no plantear acusación por rebelión, porque "es el gesto que Torra le pedía hace un mes a Sánchez" para apoyar sus presupuestos y que pueda mantenerse en el Gobierno.



Y ha añadido que no culpa en absoluto a la Abogacía, ya que le consta que tiene "excelentes profesionales", algunos de los cuales están "abochornados" y no han querido firmar el escrito de calificación presentado hoy.



Ha advertido de que el PP no va a tolerar que Sánchez "ponga en jaque la estabilidad y dignidad del Gobierno de España por mandato de golpistas como Torra y Puigdemont", que pretenden hacer "un atropello a la separación de poderes y la legalidad".



El líder del PP ha asegurado que en los días previos al 1-O los coches de la Guardia Civil no fueron destrozados por una granizada, ni la policía judicial tuvo que permanecer por la noche en la Consejería de Economía porque se olvidaron de abrir las puertas.



Por el contrario, hubo "un tumulto de personas que de forma violenta" reventaron los vehículos e impidieron que la policía judicial saliera por miedo a una agresión, según Casado.



"Es algo que ha visto todo el mundo", ha concluido, por lo que ha insistido en que tiene que haber una acusación de rebelión, aunque los votos de los independentistas sean necesarios para aprobar los presupuestos y mantener a Sánchez en la Moncloa.



Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya. https://t.co/6ZC4cVxTF8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 de noviembre de 2018

En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral. #EleccionesYa pic.twitter.com/zlXhm3f4CC — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de noviembre de 2018

