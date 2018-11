El Gobierno niega que con la rebaja se haya hecho un gesto al secesionismo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó ayer que la Abogacía del Estado haya hecho "gestos" al independentismo con su decisión de no acusar de rebelión, sino solo de sedición y malversación, a los promotores del 1-O y de la DUI, e hizo hincapié en que sus criterios han sido exclusivamente jurídicos.

Horas antes de que el president Torra anunciase que el secesionismo no apoyará los Presupuestos, Delgado se negó a valorar si la toma de posición de la Abogacía ayudaría a conseguir esos votos: "Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. De lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia", dijo, además de señalar que las conclusiones que ha presentado este viernes la Abogacía del Estado son provisionales.

El indulto no implica el perdón

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que compareció junto a la titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recalcó a preguntas de los periodistas que el indulto "no implica el perdón del delito" cometido y subrayó que es "una figura constitucional", por lo que, precisó, para prohibir que se conceda por sedición o rebelión -como reclaman el Partido Popular y Ciudadanos- se debería emprender "una reforma importante".

Desde el Partido Popular -PP-, su líder Pablo Casado, reclamó la comparecencia en el Congreso de Sánchez para que explique "su orden" a la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión "a los secesionistas" procesados por el procés.

Casado también aprovechó el momento para incidir en que mantienen desde febrero en el Congreso una propuesta cuyo objetivo es la prohibición por ley el indulto a aquellas personas que hayan sido condenadas por rebelión o sedición.

En el mismo sentido se manifestó la portavoz de Ciudadanos -C's- Inés Arrimadas, quien criticó la "llamada de gracia" que el presidente del Gobierno ha realizado, sostuvo, a la Abogacía General del Estado para que rebajase la pena que la Fiscalía pedía para los "golpistas" de Cataluña.