El PSC avisa a Torra de que ligar Presupuestos y juicio del 'procés' es un "gravísimo error"

Los socialistas respondieron ayer al anuncio del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de que el secesionismo retira su apoyo al presidente Sánchez y no votará los Presupuestos de 2019, como respuesta a las penas pedidas por la Fiscalía y la Abogacía contra los líderes del "procés".

El encargado de hacerlo fue el líder del PSC, Miquel Iceta, quien tachó la decisión de "gravísimo error" y pidió a ERC y PDeCAT, sin cuyos votos las cuentas no saldrán adelante, que antes de decidir "frívolamente" piensen en las personas que se beneficiarán del Presupuesto pactado por PSOE y Podemos. Iceta resaltó que "el juicio aún no se ha celebrado". El socialista destacó que Torra llamó a Sánchez "cómplice de la represión" casi a la vez que el PP y Cs lo acusaban de "plegarse al chantaje de los independentistas". En un acto para presentar al candidato del PSC a la alcaldía de Tortosa (Tarragona), Iceta aseguró que "las píldoras antiinflamatorias del doctor Pedro Sánchez están funcionando. Es lo que conviene, bajar la inflamación, la fiebre, para que podamos hablar con libertad y tranquilidad", apuntó. "Largos años de cárcel" no son la solución a la crisis catalana, dijo.

En el mismo acto, la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, defendió que "todos juntos" sacarán adelante unos Presupuestos que pretenden hacer "justicia social". Se estima que para que las cuentas de 2019 sean aprobadas -el Gobierno quiere hacerlo a más tardar en marzo- será necesario contar con el voto favorable de ERC y la abstención del PDeCAT.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se dirigió a estos dos partidos para pedirles que, pese a la "rabia" que puedan sentir por las peticiones de condena, y que dijo compartir, apoyen los Presupuestos para que no pague la factura "la gente trabajadora". Iglesias calificó como "una vergüenza" que los violadores de La Manada hayan sido condenados a nueve años y se pidan 25 por supuesta rebelión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace un año.

El líder morado también extendió sus críticas al Gobierno, del que dijo que "seguramente no ha sabido ser audaz" en este asunto. En la misma línea, comparó los 17 años que pide la Fiscalía para los Jordis con el hecho de que el expresidente Aznar "responsable de una guerra ilegal y de la corrupción, se permita recorrer platós explicando qué es la democracia".