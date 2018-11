Los Comunes avisan de que Cataluña se quedará sin presupuesto

Será difícil que se aprueben las cuentas de la Generalitat si no hay luz verde a los Presupuestos Generales del Estado, avisó ayer a ERC y al PDeCAT el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena. El respaldo al proyecto presupuestario del Gobierno de Sánchez es compatible con la defensa de los presos soberanistas, según afirma Mena.

Si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado Cataluña recibirá menos recursos, lo que hará "muy difícil" que las cuentas del Govern sean "sociales y progresistas", condición para que Catalunya en Comú dé su apoyo. "¿Cómo ayudará una prórroga presupuestaria a sacar de la cárcel a los presos políticos?", se pregunta Mena. Aclara que los comunes "no supeditan ni condicionan" la aprobación de los PGE para dar su apoyo a los de la Generalitat, pero ha reiterado que en el supuesto de que aquellos decaigan esto no "facilitará" y hará "complicado" el acuerdo en Cataluña.