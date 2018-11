Sánchez se ratifica en su voluntad de agotar la legislatura "con o sin Presupuestos"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ratificó ayer ante la comisión ejecutiva del PSOE su voluntad de agotar la legislatura "con o sin Presupuestos", según explicó en rueda de prensa el ministro de Fomento y secretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

El anuncio, el pasado viernes, del presidente de la Generalitat Joaquim Torra, de que PDeCAT y ERC no darán su visto bueno a las cuentas de 2019, pactadas por el Gobierno con Podemos, ha desatado las especulaciones sobre la posibilidad de que Sánchez, obligado a gobernar con una prórroga de los Presupuestos heredados del Partido Popular, optase por un adelanto electoral.

Esperando a los soberanistas

A lo largo del fin de semana se han prodigado las peticiones a los secesionistas para que desvinculen las elevadas peticiones de condenas por rebelión para los líderes independentistas del apoyo a unas cuentas cuyo componente "social" ha sido puesto de relieve tanto por el PSOE como por Podemos. En paralelo, se han desatado las especulaciones sobre la posibilidad de que Sánchez haga coincidir las generales con las municipales, autonómicas y europeas de mayo o que, de no ser así, opte por retrasarlas hasta el otoño.

La intervención de Ábalos ha pretendido cortar en seco estas especulaciones. Tras asegurar que Sánchez "no renuncia a ningún apoyo" para sacar adelante las cuentas de 2019 -la pasada semana ofreció diálogo a Ciudadanos-, el número tres del PSOE defendió que "nada tiene que ver" el proceso judicial contra los secesionistas con el debate presupuestario.

Ábalos incidió igualmente en el componente social de las cuentas pactadas con Podemos, resaltó que "también afectan a los ciudadanos de Cataluña" y subrayó que para el Ejecutivo socialista lo importante es poner en marcha la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones y las ayudas a los mayores de 52 años, entre otros objetivos.

"Una situación muy difícil"

Para hacerlo, dijo el ministro, el Ejecutivo tiene a su alcance "instrumentos" si su proyecto presupuestario no sale adelante, dando a entender así que, de ser necesario, recurrirá al decreto ley, que entra en vigor de inmediato y solo después ha de ser refrendado por el Congreso. No obstante, Ábalos confió en que los soberanistas cambien de posición. Sánchez no prevé tener aprobados los presupuestos hasta marzo.

El principal socio del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias, se manifestó menos optimista y admitió que ve "más cerca" la posibilidad de un adelanto electoral, ya que, explicó, la falta de acuerdo con los soberanistas afectará también a la "dirección histórica" de España.

En una entrevista en RNE Iglesias lamentó que España se encuentre en una "situación muy difícil" y de "muchísima crispación" en la que, avisó, "a los que estamos proponiendo diálogo, responsabilidad y sentido de Estado nos lo están poniendo muy difícil".