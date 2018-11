Rajoy niega que estuviera al corriente de los tratos de Cospedal con Villarejo

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy niega que estuviera al corriente de los tratos de su segunda en el partido María Dolores de Cospedal, con el comisario Villarejo. Pablo Casado, el nuevo líder del Partido Popular, se desmarcó ayer de Cospedal y considera inadmisibles sus gestiones.

Sorpresa de Rajoy

Rajoy trasladó a antiguos colaboradores y personas de su entorno su sorpresa por las grabaciones de las conversaciones de María Dolores de Cospedal y de su marido el empresario Ignacio López del Hierro, con el excomisario José Manuel Villarejo. En esos audios se afirma que el expresidente era conocedor de los trabajados "puntuales" que se pudieron encargar al expolicía poco después de estallar la trama Gürtel. Varias fuentes próximas al exjefe del Ejecutivo, citadas ayer por Europa Press, rechazan que Rajoy estuviera al tanto de esos encargos porque no autorizaría investigar a compañeros de partido como Javier Arenas, con el que tiene una estrecha relación de amistad. Las mismas fuentes aseguran que Rajoy mostró su asombro ante el hecho de que el esposo de la exministra hablase en nombre del Partido Popular en sus charlas con Villarejo.

Rechazo de Casado

Pablo Casado mostró su rechazo a las gestiones de Cospedal con Villarejo "por muy compleja" que fuera la situación del partido en 2009, según fuentes de la dirección popular citadas por Efe. En una intervención ante los senadores populares, Casado advirtió ayer que "en este partido no se tolera la corrupción y tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción".

El líder del Partido Popular celebró el retorno al grupo de la senadora Pilar Barreiro tras el archivo judicial de sus posibles vínculos con la trama Púnica.