Detenido un hombre que planeaba matar a Pedro Sánchez por exhumar a Franco

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Terrassa (Barcelona), hijo de un alcalde franquista que tenía un arsenal de armas en su casa, por anunciar su intención de atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en venganza por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.



Según fuentes policiales, el hombre, vigilante de seguridad con tres décadas de experiencia y aficionado a las armas, fue detenido el pasado 19 de septiembre y el juez acordó enviarlo a prisión, en una decisión que después ratificó la Audiencia de Barcelona, al entender que tenía el propósito "serio" de cometer el magnicidio.



El detenido, que permanece interno en la cárcel Can Brians de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), había anunciado su intención de matar a Sánchez en varios mensajes en un grupo de WhatsApp, a cuyos miembros había solicitado apoyo logístico para llevarlo a cabo, ofreciéndose a "sacrificarse" por la causa y a afrontar las consecuencias.



Fue una dirigente local de VOX, miembro de ese grupo de WhatsApp, la que lo denunció ante los Mossos d'Esquadra, quienes a su vez lo pusieron en conocimiento del equipo de seguridad de La Moncloa y remitieron un atestado al juzgado de guardia para que decidiera si la causa era competencia de la justicia ordinaria o, por el contrario, de la Audiencia Nacional, que lleva las investigaciones por terrorismo.





Detenido un hombre en Terrassa que pretendía matar al presidente del Gobierno español, @sanchezcastejon. El arrestado, que tenía un arsenal de armas en casa, ya ha ingresado en prisión — Mossos (@mossos) 8 de noviembre de 2018

Detenido un francotirador que pretendía matar a Pedro Sánchez. Vídeo: Agencia ATLAS

Manuel M., el arrestado sospechoso de planear matar a Pedro Sánchez. Fotos: El Español.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa abrió una investigación al francotirador, Manuel Murillo, de 63 años, por lospara atentar contra la autoridad con uso de arma,, municipios y explosivos, así como incitación al odio.Para acordar su ingreso en prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta que cuando fue detenido llevaba consigo dos armas de fuego y, en el registro de su domicilio, se le intervinieron otras 14 armas cortas y largas, algunas de ellas de guerra, que le habrían permitido disparar a un blanco desde 1.500 metros de distancia.El detenido, hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona), Manuel Murillo Iglesias, era atleta y aficionado al tiro olímpico, del que solía entrenarse en el club Vallès, donde lo califican como un tiradorCon tres décadas de experiencia como vigilante de seguridad, Murillo, que frecuentaba entornos de personas de extrema derecha, disponía del permiso de arma C., necesario para su trabajo, y no tenía antecedentes penales.El juez pretende ahora aclarar si sus "" pudieron influir en sus planes de atentar contra el presidente del Gobierno, que al parecer empezó a urdir cuando se hizo pública su intención de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.El Gobierno ha garantizado hoy que la seguridad del presidentey ha calificado la detención de Manuel Murillo de "incidente".Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha pedido hoy "sosiego, serenidad, normalidad y trabajo" tras la detención del vigilante de seguridad., ha dicho Sánchez, al tiempo que ha reiterado que "nuestra sociedad, que ama la convivencia, no se lo merece".