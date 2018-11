Casado ve en las elecciones andaluzas "el primer paso para echar a los independentistas"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado hoy que las elecciones andaluzas son "el primer paso para echar a los independentistas de la Moncloa", pues ellos son, en su opinión, los que están "gobernando España".

"Son los que tienen la sartén por el mango, los que mandan en España, los que permiten decir si hay presupuesto o no, y como el PSOE es rehén de esos grupos independentistas y batasunos, también la Junta de Andalucía es rehén", ha sostenido el líder del PP durante su intervención en un acto público en Linares (Jaén).

Ha dicho que "a Cataluña van 1.600 millones y parece que no hay dinero para Andalucía", lo que le ha llevado a concluir que hay que echar a Pedro Sánchez pero antes a Susana Díaz.

"No es justo lo mucho que ha dado esta tierra al PSOE y lo poco que ha recibido Andalucía del PSOE; no es justo que encabece los baremos de déficit y de paro a nivel europeo, que encabece los titulares de corrupción con dos expresidentes en el banquillo", ha remachado.

Casado, que junto a Juanma Moreno se ha reunido antes de este acto con la plataforma 'Linares todos a una', ha lamentado el abandono de esta comarca tras la extinción por liquidación de la factoría Santana Motor, propiedad de la Junta, y ha asegurado que el PP, si gobierna, aportará las ayudas que "hagan falta" pero no por motivos "clientelares".

"Las administraciones tienen que estar saneadas para poder aportar los fondos que hagan falta; esto no es cuestión de retirar ayudas, sino de darlas a quien las necesita, pero garantizando que no las estén recibiendo por motivos de partido aquellos que no la necesitan y se aprovechan de ese régimen", ha clamado.

Así, ha rechazado que el PP sólo piense "en cifras, en la economía", pero ha defendido que para poder sufragar la política social tiene que haber políticos "con experiencia para gestionar".

Ha puesto como ejemplo de gestión de las políticas sociales a Juanma Moreno tras recordar que fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y "lideró el plan contra la violencia de género, un plan para la infancia, además de pagar las pensiones no contributivas y "acabar con la lista de espera de la dependencia".

"Qué lecciones nos van a dar de pensiones, de salario mínimo, de la lucha por la igualdad o de la dependencia", ha espetado, tras lo que ha acusado al Gobierno andaluz de haber estado cuarenta años "lastrando el futuro" de los jóvenes y de dejar a Andalucía "con más deuda y más corrupción".

Tras proclamarse "presidente del club de fans" de Moreno, ha prometido que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, si gobierna, va a hacer en cuarenta días lo que no ha hecho el PSOE en cuarenta años porque Andalucía "tiene todo para progresar, tiene gente maravillosa, tiene campo, tiene playa, patrimonio, cultura, turismo y emprendimiento".

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha animado a los andaluces a la "rebeldía" tras señalar que la actual situación no se puede "aguantar más".

"Entre Pedro y Susana nos tienen amargados ¡vaya tándem!", ha ironizado, tras lo que ha asegurado que el PP está "acariciando con la yema de los dedos" la victoria.