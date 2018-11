Iglesias pide apoyo al PDeCAT y ERC pese a ser "inmoral" habiendo "presos políticos"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no dudó ayer en pedir el respaldo del PDeCAT y ERC al proyecto de Presupuestos para 2019, aunque quizá sea "inmoral" habiendo "presos políticos". Y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que tenga "altura de miras", porque la situación de Cataluña no se soluciona con "represión, palos y cárcel".

En un mitin en Barcelona, Iglesias y la alcaldesa de la ciudad y líder de los comunes, Ada Colau, reclamaron "inteligencia" a los dos partidos independentistas que tienen representación en el Congreso. Colau no pudo ser más clara: "La gente trabajadora no tiene la culpa de la represión del PP, no se merecen seguir pagando los platos rotos".

Iglesias prefirió agitar ante los partidos secesionistas el fantasma de una triple alianza de la derecha que podría salir victoriosa de una convocatoria de elecciones anticipadas. "No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia", dijo.

Pero, para empezar, reclamó a Sánchez que reconozca como "interlocutores a todos los adversarios políticos" elegidos en las urnas para reconducir la situación en Cataluña. Y fue crítico con el Gobierno. "No ha estado a la altura y si quiere que saquemos los presupuestos adelante, se lo tienen que currar, se tienen que arremangar", avisó.

Después, ya sí, pasó a ocuparse del PDeCAT y ERC, pidiéndoles que actúen con "sentido común y sin "encasquillarse" en sus posiciones, para que todas las partes cedan un poco, apoyando los Presupuestos y "forzando" al Gobierno a sentarse a dialogar.

Si no, les advirtió, corren el riesgo de que en haya comicios anticipados. Si se da el mejor escenario, ganarían los partidos de izquierda, con lo que la situación sería la "misma"; pero, si no es así, la cita con las urnas podría derivar en un Gobierno formado por el PP, Ciudadanos y Vox. "¿Y entonces, qué? ¿Seguiremos con los reproches sobre si tú no fuiste lo suficientemente demócrata, o el tú más", se preguntó.

Colau también criticó la judicialización de la política y el encarcelamiento de los líderes independentistas, pero, "más allá de las diferencias ideológicas", apeló a la "responsabilidad de gobierno" del PDeCAT y ERC, porque no se trataba "sólo de echar fuera" a Mariano Rajoy, sino también a las "políticas del PP" para revertir "años de recortes".