Lastra: "PP y C's usan la Constitución para intentar dividir a los españoles"

La "número dos" del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, retiró ayer al PP y a C's la credencial de partidos "constitucionalistas" porque, en su opinión, se valen de la Carta Magna para sembrar "la división" entre los españoles.

En San Sebastián, durante el acto de presentación de Denis Itxaso como candidato del PSE-EE a diputado general de Guipúzcoa, la vicesecretaria general socialista atacó a los líderes popular y de C's, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, acusándoles de hablar "por boca" del expresidente del Gobierno José María Aznar, al que identificó como el de "ventrílocuo" de ambos. Lo que consiguen, con esta actitud, es "crispar a la sociedad, generar conflictos donde no los había e incendiar el territorio".

Con estas premisas de partida, la política asturiana reprochó a los dos líderes del centro-derecha que den "lecciones sobre constitucionalismo" cuando "realmente no defienden" el texto fundamental, que "aglutina y no divide" y es un "símbolo que tiene que unir todos los pueblos e identidades de España".

"Ellos no son constitucionalistas porque usan la Constitución para intentar dividir a los españoles", insistió Lastra, quien advirtió que su partido no contribuirá a "socavar los pilares de la convivencia" en España. "No vamos a jugar a eso", zanjó.

El secretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "capaz de darle el poder a los populistas solamente por aguantar dos semanas más en La Moncloa", en cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la política económica. Y resumió: "Toda la aspiración del PSOE es conservar su tren de vida y conservarlo como sea".