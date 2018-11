Julio Rodríguez defiende el valor de la "lealtad" en Podemos

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, el exJemad Julio Rodríguez, ha defendido el valor de la "lealtad", el "camino recto" y el "juego limpio" dentro de las filas de su partido.



Así lo ha expresado esta mañana en su cuenta de Twitter, donde, no obstante, no ha mencionado la suspensión cautelar de militancia de Rita Maestre y otros cinco concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid por no querer concurrir a las primarias del partido.



"La experiencia (que no siempre son los años) ayuda a ser comprensivo, a tratar de entender algunas conductas... pero, también, a valorar cada vez más la lealtad, la perseverancia, el camino recto y el juego limpio. Seguimos", ha dejado escrito en un tuit Rodríguez.





La experiencia (que no siempre son los años) ayuda a ser comprensivo, a tratar de entender algunas conductas...pero, también, a valorar cada vez más la lealtad, la perseverancia, el camino recto y el juego limpio.

Seguimos. — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) 13 de noviembre de 2018

Ayer la ejecutiva regional de Podemos Madrid acordó abrir un expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid,y a los otros cinco concejales de la formación (José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez) por decidir no concurrir a las primarias. Una decisión que se adoptó a instancias de la Secretaría General del Consejo Ciudadano Municipal de Madrid, que dirige el propio Julio Rodríguez.