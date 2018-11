Casado se queda casi solo en su convocatoria constitucionalista

Casado se queda casi solo en su convocatoria para hoy de una cumbre de partidos constitucionalistas, a la que no invita al PSOE y a la que Albert Rivera no acudirá y mandará como representante de Ciudadanos a Ignacio Prendes. Los representantes del PAR y de Coalición Canaria anunciaron ayer también que no asistirán, por considerar que con esa reunión se intenta abrir un frente contra el Gobierno. Con el rechazo de Ciudadanos a que la convocatoria sea el encuentro de "alto nivel" que pretende el PP -en palabras de su portavoz en el Congreso Dolors Montserrat- además de Prendes acudirán a la llamada del líder del PP el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca, y el portavoz de UPN Íñigo Allí.