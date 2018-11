Arran lanza pintura contra la comisaría de la Policía en Terrassa

La formación Arran de Terrassa, vinculada a la CUP, ha lanzado pintura contra la fachada de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad.



Arran ha colgado en redes sociales un vídeo donde se ve a varias personas, presuntamente miembros del colectivo, arrojando bolas con pintura roja contra la fachada de la comisaría durante la pasada madrugada.





Així és com ha quedat la Comissaria de la Policia Nacional de Terrassa. SI ENS TOQUEU A LES COMPANYES , RESPONEM! pic.twitter.com/r3rzV2kRCl

??Primer ens detenen a 3 companyes per participar al #HoliNoPassareu

??Ahir els feixistes de Ciutadans ens denunciaven per Delicte d'Odi



?Des d'Arran respondrem a la repressió amb ACCIÓ DIRECTA!



??SI ENS TOQUEU A LES COMPANYES, ATAQUEM LES COMISSARIES??



??NO PASSARAN?? pic.twitter.com/GoZnN7ofOU