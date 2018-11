Cosidó se defiende tras su polémico mensaje de 'whatsapp' sobre el CGPJ

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado este lunes que se ha interpretado "mal" su 'whatsapp' a los senadores de su partido sobre el control en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras al acuerdo entre Gobierno y PSOE, aunque ha admitido que el lenguaje que ha empleado no es "afortunado".

El diario 'El Español' ha difundido el mensaje que Cosidó envió el sábado por la noche a sus senadores explicando que el PP logra nueve vocales más el presidente en el Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás" (la sala de lo Penal) y "presidiendo la sala 61" (la que tiene atribuciones como ilegalizar partidos).

En declaraciones a los periodistas, Cosidó ha admitido que no empleó un lenguaje "afortunado" pero ha señalado que sus palabras se han interpretado "mal" porque el PP no va a controlar el Consejo, entre otras cosas, porque "no puede", según ha subrayado.

El portavoz del Grupo Popular ha manifestado que en el mensaje pone en valor que el presidente del CGPJ es una persona con "autoridad moral" --Gobierno y PSOE han acordado que ese puesto lo ostente el juez Manuel Marchena--, lo que "ayudará a que las decisiones sean lo más unánimes posibles" y garantiza la independencia del Poder Judicial.

"Ese es el sentido, no quería decir que permite el control porque entre otras cosas no es cierto", ha agregado el portavoz, que no ha querido opinar sobre el hecho de que haya trascendido el mensaje enviado a un grupo de 'populares'. Ha admitido que es necesario "ser cuidadoso" incluso en un foro privado "para no dar pie a malas interpretaciones".

Cosidó ha dicho también que no ha percibido malestar entre los miembros del PP por el acuerdo con el Gobierno, que no envió el mensaje por tener que convencer a los suyos. "No es el acuerdo ideal pero es el acuerdo posible y necesario", ha recalcado.

En el mensaje que envió el sábado, el portavoz también defendía "sacar" al juez José Ricardo De Prada de la Audiencia Nacional y argumentaba que está "mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP". Preguntado al respecto, ha explicado que es una opinión que su partido ha expresado en público en el Congreso: "Es más conveniente que no emita sentencias".