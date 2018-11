Cosidó dice que no participó en la 'operación Kitcken'

El portavoz del Grupo Popular en el Senado y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado este lunes que no participó en la 'operación Kitchen' relativa a la captación de la agenda del extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados de Interior y ha señalado que tiene fuerzas para seguir y no se plantea su marcha mientras tenga la confianza del presidente del PP, Pablo Casado.

El pasado viernes el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, reclamó la dimisión de Cosidó por su implicación en los presuntos sobornos del Ministerio del Interior para frustrar el caso de la 'caja B del PP' durante su etapa director general de la Policía.

"O dimite, o el presidente del PP, Pablo Casado, debe cesarlo de inmediato", dijo Ander Gil tras hacerse eco de la investigación abierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP a partir de los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas, sobre los supuestos pagos al chófer del alto cargo 'popular' a cuenta de fondos reservados, en el marco de la denominada 'operación Kitchen'.

Cosidó ha lamentado "cierta campaña" sobre la base de informaciones que, a su juicio, a veces no son rigurosas y que persiguen implicarle en asuntos relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo. De hecho, ha vuelto a desvincularse del expolicía y ha resaltado que la relación "más íntima" que tuvo con él fue la querella que el policía le interpuso en su día.

Al ser preguntado expresamente si se siente con fuerzas para seguir, después de que el PSOE haya solicitado su salida, Cosidó ha respondido que "por supuesto" y ha agregado que mientras tenga la "confianza" de su partido y de su presidente, Pablo Casado, no ve causa para cesar.

En declaraciones a los periodistas en el Senado, ante la sesión plenaria que arranca este martes, Cosidó ha insistido en relación a la llamada 'operación Kitchen' que cuando la Policía "actúa como Policía judicial" su obligación es "mantener el secreto" en todas sus actuaciones y reportar a jueces y fiscales.

En este sentido, ha señalado que no sería "lícito" que un director general de la Policía diera instrucciones. "Nunca en ningún caso me he metido a decir qué había que hacer", ha enfatizado el portavoz 'popular'.

Además, Cosidó ha recordado que hay dos investigaciones de la Audiencia Nacional y ha agregado que él mantiene "total confianza" en la Justicia y "total tranquilidad" en que se esclarecerán estos hechos.

Preguntado expresamente si él vio esos papeles relativos a la 'operación kitchen' y si decidió que no se enviaran al juzgado, ha respondido con un "no". "No participé en la investigación", ha afirmado, para reiterar que él desconoce lo que se remite al juzgado y lo que no. A su entender, hay que evitar los "prejuicios" y los "juicios paralelos".