Robles confirma que el ejército sí estará en el Salón de la Enseñanza de Barcelona

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, confirmó hoy que el Ejército estará presente en la próxima edición del Salón de la Enseñanza de Barcelona, que se celebrará del 20 al 24 de marzo de 2019 en la Feria de la Ciudad Condal.

"El Ejército español va a estar presente en la Feria de Barcelona", recalcó Robles en una rueda de prensa en Bruselas, donde participa en un Consejo de ministros de la Unión Europea, después de que el Ministerio que dirige informara hoy de que no iba a estar presente en la mencionada cita.

La ministra dejó claro que "las Fuerzas Armadas españolas están presentes en todos los lugares donde son requeridas", con "gran profesionalidad".

Aseguró que España y sus Fuerzas Armadas son "un socio fiable, lo son en el mundo, en las misiones de paz, en las grandes misiones, y lo son también en los pequeños lugares, como puede ser en una determinada feria".

"Por lo tanto, las Fuerzas Armadas españolas, el Ejército español, sí van a estar en la Feria de Barcelona como lo están en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad", concluyó.

Robles hizo hincapié en que "las Fuerzas Armadas no dependen de ningún partido político" sino "al Estado".

"Hay que tener confianza en ellas y no me parece adecuado que haya partidos políticos que quieran estar utilizando si las Fuerzas Armadas están o no están", indicó.

Robles agregó que "son un ejemplo para todos en el mundo y lo son en España".

"Van a estar en aquellos sitios donde creamos que tienen que estar y sí van a estar, que no haya ninguna duda, en la Feria de Barcelona", recalcó.

En el Salón de la Enseñanza de 2016, la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, manifestó personalmente a altos cargos del Ejército que su presencia en el evento no era del agrado del Ayuntamiento de Barcelona, que había aprobado ya una resolución en ese sentido.