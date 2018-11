Borrell acusa a un diputado de ERC de escupirle cuando abandonaba el hemiciclo

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha denunciado hoy que un diputado de ERC, que no ha querido identificar, le ha escupido, en el momento en que los parlamentarios republicanos abandonaban el pleno en protesta por la expulsión de su portavoz, Gabriel Rufián.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha expulsado a Rufián del hemiciclo tras ser llamado al orden por tres veces al protagonizar un duro rifirrafe con Borrell, a quien ha llamado "fascista" y a quien ha interrumpido de pie durante varias ocasiones.

Tras ser expulsado por Pastor, el resto de diputados de ERC han abandonado también el hemiciclo y en ese momento, según Borrell, uno de ellos que ha pasado a su lado, le ha escupido.

"No voy a hacer la anatomía del escupitajo, se giró y me escupió", ha relatado Borrell a los medios para describir un incidente que no se aprecia con claridad en las imágenes de televisión.

De hecho, el diputado de ERC que supuestamente ha escupido Borrell, Jordi Salvador, ha negado que lo haya hecho, y en declaraciones a EFE, ha asegurado que al pasar junto al ministro se ha limitado a hacer un gesto de "buff" ante la situación creada. "Hoy al salir solo he hecho buff", ha insistido.

La expulsión de Rufián del Congreso. Vídeo: ATLAS | REUTERS

Ha aclarado que mantiene una polémica "personal" con Borrell relacionada con el libro "Deconstruint Sociedad Civil Catalana (SCC)" de Jordi Borràs que Salvador le regaló al ministro en una ocasión.

El diputado independentista ha aseverado que "es mentira" que haya escupido al ministro porque "jamás" lo ha hecho con nadie y ha subrayado que escupir "se ve y se siente".

"Jamás escupiría a nadie. No soy así", ha dicho Salvador, que ha remarcado que ese gesto va además contra sus principios.

Por su parte, Borrell ha lamentado que este tipo de incidentes ocurran en el Congreso y ha alabado la actitud de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, expulsando del hemiciclo a Rufián.

"La presidenta ha estado muy bien, ha controlado muy bien la situación", ha asegurado Borrell, que considera que palabras como "fascista" o "golpista", que Pastor ha ordenado que se retiren del diario de sesiones, no deberían utilizarse jamás en el debate político.

"Se puede ser crítico, pero el insulto permanente como único argumento hay que desterrarlo de la Cámara. Nos pagan para que debatamos, no para que convirtamos esto en un cenagal", ha alertado.