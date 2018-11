Sánchez ve "acortado" su deseo de agotar la legislatura si no hay presupuestos

Pedro Sánchez reconoce ya que su "vocación" de agotar la legislatura se verá "acortada" si no logra aprobar los Presupuestos de 2019. Un día después de que uno de sus hombres de confianza, José Luis Ábalos, admitiera que "no es descartable" una cuádruple convocatoria electoral el 26 de mayo próximo, sumando las generales a las autonómicas, municipales y europeas, el jefe del Ejecutivo se abrió a un adelanto de las legislativas, cuya fecha, no obstante, decidirá en función de "un único objetivo, el interés general del país", no "en beneficio" de su partido ni por que se lo diga "este partido o este otro".

Sánchez sigue juzgando necesario aprobar unos nuevos presupuestos, porque él asumió los del PP que "continuaban en la senda de recortes del Estado de bienestar". Pero cada vez lo ve más difícil con el PP y Ciudadanos en "campaña permanente" y los independentistas planteando unas exigencias que son "imposibles de asumir".