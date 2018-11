La UE avisa de que los Presupuestos no seguirán la senda de reducción del déficit

La Comisión Europea -CE- dio ayer un varapalo al borrador de Presupuestos para el próximo 2019 al considerar que se sale de la senda de déficit prevista.

La advertencia de Bruselas cae sobre unas cuentas que el Gobierno ya no confía en sacar adelante, vista la falta de apoyo que suscitan en el Congreso, donde no cuentan con el imprescindible respaldo de ERC y la no menos precisa abstención del PDeCAT. De hecho, la previsible renuncia del Ejecutivo a las cuentas, sugerida incluso por el presidente Sánchez, ha desatado estos días todas las especulaciones sobre una convocatoria adelantada de las elecciones legislativas.

Los apuntes de Bruselas

La advertencia de la Comisión hace hincapié en que el déficit nominal se reducirá en 2018 al 2,7% del PIB, la misma cifra que prevé el Gobierno, pero superior al 2,2% recomendado por Bruselas. En 2019, la Comisión estima que el déficit caerá al 2,1%, tres décimas más que el 1,8% del borrador.

Con todo, el ente comunitario admite que el déficit bajará ya este año del 3%, lo que permitirá a España salir del procedimiento correctivo por déficit excesivo y pasar en 2019 al procedimiento preventivo, que le obligará a seguir las normas de reducción de deuda y de control del gasto. Bruselas no prevé, sin embargo, que Madrid cumpla respecto a la deuda, que debería reducirse a razón de un 5% anual hasta llegar al 60% del PIB.

Los niveles de deuda actuales son del 98,1% y el Gobierno estima que bajarán en 2019 al 95,5%, mientras que Bruselas cree que sólo descenderán hasta el 96,2%. Ambos supuestos son insuficientes. Las diferencias entre los niveles de déficit estimados por Madrid y Bruselas se deben a que la Comisión Europea calcula que la recaudación será menor y los gastos mayores de lo que prevé el Gobierno. Bruselas pronostica un alza de ingresos del 0,4% del PIB y un crecimiento del gasto del 0,3%, mientras que España cuenta con el 0,6% y el 0,2%, respectivamente.

Para la Comisión los ingresos derivados de medidas contra el fraude serán un 50% inferiores a lo previsto y los derivados de impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales un tercio menores.

También estima Bruselas que el aumento de las cotizaciones por subida del salario mínimo será de unos 1.200 millones, en lugar de los 1.500 que prevé el Gobierno. Además, calcula un gasto mayor que el Ejecutivo por el copago farmacéutico y por las medidas para el cuidado de niños.

PP y Cs piden adelanto electoral

La reacción de la oposición no se hizo esperar. El líder del Partido Popular Pablo Casado, sostuvo que "lo mejor que puede hacer -el Gobierno- es convocar elecciones". Para Casado, la Comisión "no deja una sola partida en su sitio" porque considera irreales e "irresponsables" las previsiones de ingresos y gastos.

Desde Ciudadanos también se pidió el adelanto electoral. Su portavoz de Economía en el Congreso Antoni Roldán, aseguró que la Comisión Europea "sentencia" la "inviabilidad" de los presupuestos.

Por su parte, Podemos quitó hierro a las advertencias procedentes desde Bruselas que, de la misma forma que el Gobierno de Pedro Sánchez, ve "dentro de la normalidad".