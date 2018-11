El Rey Juan Carlos se fotografía con el príncipe heredero saudí

El Rey Juan Carlos se ha fotografiado este domingo con el príncipe heredero de Arabía Saudí, Mohamed bin Salmán, en el palco de autoridades del circuito de Yas Marina, donde ambos han asistido al Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.



La instantánea del saludo entre ambos, publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su cuenta oficial de Twitter, se produce en medio de la polémica por el asesinado del periodista Jamal Khashoggi el pasado día 2 de octubre en el Consulado saudí en Estambul.





#CrownPrince met with former King of #Spain, and #CrownPrince of #Dubai on the sidelines on of the final round of the World Formula 1 championship in #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/BzOYpwamaI