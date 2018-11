Los candidatos andaluces se enzarzan sobre Vox y le otorgan protagonismo

El protagonismo ganado por Vox en los últimos días a cuenta de sus buenos pronósticos en los sondeos hizo orbitar ayer la campaña de las elecciones andaluzas en torno al partido ultraderechista que lidera Santiago Abascal.

Así, Vox se convirtió en uno de los asuntos que se ventilaron en el debate televisivo entre los cuatro principales candidatos la noche del lunes.

Protagonismo en el debate

La posibilidad de que la formación ultraderechista de Abascal obtenga hasta cuatro diputados y pese en la gobernabilidad de la comunidad puso ayer en guardia al aspirante del Partido Popular Juan Manuel Moreno. Vox no es un aliado "ahora mismo" para el cambio, dijo, acusando a la socialista Susana Díaz de alimentar "fantasmas" para introducir el miedo a los electores y distorsionar la campaña electoral.

La candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, acusó también a Díaz de "absoluta irresponsabilidad" por "hacerle la campaña a Vox", partido que calificó como de "extrema derecha". Rodríguez se refirió así al hecho de que Díaz preguntara en el debate -y hasta cuatro veces- si el Partido Popular y Ciudadanos pactarían con Vox, con lo que "le ha hecho más propaganda de la que -Vox- ha conseguido en dos semanas de campaña", se quejó.

La cosa llegó incluso a los líderes nacionales. El de Ciudadanos Albert Rivera, dijo que no le incomoda negociar con otros partidos constitucionalistas para gobernar en Andalucía y se mostró abierto "a escuchar a otros grupos y ver qué condiciones ponen". "Cuando uno quiere gobernar, lo que toca es dialogar", aunque "no serán la muleta de nadie", aclaró.

Para la actual presidenta de la Junta de Andalucía, el discurso "xenófobo y machista" de Vox lo "blanqueó Pablo Casado y, cuando el Partido Popular y Ciudadanos no son capaces de decir que no van a unir sus votos a este partido, es que es evidente que están echando números y no descartan su apoyo".

Díaz se ha preguntado por qué el aspirante de Ciudadanos Juan Marín, no usa la misma contundencia con Vox que cuando "dice que entregará el escaño antes de apoyar al PSOE", y concluyó que, como el Partido Popular, "están pensando" en su apoyo.