Es estimulante ver a los catalanes manifestarse por algo que no sea el procés. Tras seis años de protestas para ganar la república, descubren ahora la importancia de la res publica y los asuntos del común, de los salarios y las condiciones de trabajo de médicos, bomberos, profesores asociados que no cobran 500 euros al mes... Tiran la estelada, rompen las cadenas humanas y muestran su hartazgo con los gobiernos que no gobiernan y los parlamentos que legislan para una entidad política inexistente. Es tranquilizador: se manifiestan para pedir, como los demás, mejoras en lo suyo, en lo que les afecta. Sea bienvenida esta conflictividad laboral, que deposita a los catalanes de nuevo en la tierra. Ahora solo falta que Torra también baje de las nubes.