Andalucía pone a todos a prueba

Seis millones y medio de andaluces están llamado hoy a las urnas en unos comicios autonómicos que marcan la primera cita con las urnas desde el inesperado acceso del PSOE al Gobierno el pasado junio con un grupo parlamentario de sólo 84 diputados. El nuevo Ejecutivo, marcado desde el inicio por una provisionalidad que ahora acentúan sus escasas posibilidades de sacar adelante los Presupuestos de 2019, ha instalado en España la incertidumbre sobre la fecha en la que Pedro Sánchez convocará elecciones para liquidar una legislatura cuya vida legal se extiende hasta junio de 2020.

De ahí que a los comicios de hoy se los vea como un primer ensayo de las legislativas. Una prueba cuyo resultado puede inclinar al Presidente a decidirse por esperar hasta el próximo otoño, aprovechar la cita múltiple de mayo (municipales, autonómicas y europeas) o incluso adelantarse a ella y convocar elecciones en marzo. Aunque tal vez se haya magnificado su trascendencia, lo cierto es que las andaluzasa han concitado una atención inusitada para unas autonómicas. Muy superior incluso a la que ya despertaron las de 2015, primer banco de pruebas del final del bipartidismo.

E¿Qué se juega hoy? Además de elegir los 109 escaños del Parlamento andaluz, las urnas medirán el grado de fortaleza del PSOE, las opciones de Ciudadanos (C´s) de desbancar al PP en el liderazgo de la derecha, las opciones de entendimiento de los socialistas con Podemos y la consistencia real del fenómeno ultraderechista Vox.

ELa fortaleza del PSOE. Lo primero es comprobar que las encuestas no fallan y que Susana Díaz revalida su victoria en minoría de 2015, pese al largo desgaste de 36 años de gobierno del PSOE en la comunidad y la sombra de la corrupción, plasmada en el juicio de los ERE, que ha llevado al banquillo a los expresidentes Chaves y Griñán. Por su condición de feudo socialista por excelencia, Andalucía no es el mejor termómetro para calibrar el "efecto Sánchez, pero un descenso del PSOE por debajo de los 42 escaños -ahora tiene 47- será un fracaso. PP y C´s intensificarán su permanente petición de adelanto electoral, aunque Sánchez, que solo ha intervenido dos veces en campaña, intentará vestir el fiasco con traje regional y, pese a todo, se regocijará en su fuero interno del resbalón de la vieja enemiga a la que doblegó en las primarias.

Por el contrario, un resultado mejor de lo esperado se vería en Madrid como una señal positiva. De ella no cabría anticipar, sin embargo, ningún movimiento de Sánchez, ya que lo mismo puede agarrarse al dato para seguir su andadura hasta completar un paquete mínimo de medias sociales y políticas que sentir la tentación de asestar un golpe rápido a la oposición, sobre todo si las urnas la muestran muy dividida.

ELo que se juega Casado. Mucho. Aunque, como acaba de llegar, todavía le quedaría un remanente para apostarlo en las elecciones municipales y autonómicas. Necesita quedar por encima de C´s y que su caída no supere los 7-10 escaños desde sus 33 actuales. Su primer objetivo es seguir liderando la derecha y, puestos a pedir, sumar con C´s, e incluso con Vox, al que ninguno de los dos le hace ascos, escaños suficientes para desbancar al PSOE si Susana Díaz cosecha una victoria muy amarga.

Si el PP andaluz -con cuyo cabeza de lista, el antaño sorayista Juan Manuel Moreno no tiene ninguna afinidad- cae por debajo de Ciudadanos, el heredero de Mariano Rajoy quedará tan tocado que un nuevo contratiempo en mayo podría dejarlo fuera de combate y propiciar su relevo al frente del PP. Consciente de ello, Casado ha recorrido 10.000 kilómetros en campaña y ha participado en más actos que el propio Moreno, con el que solo compartió cuatro mítines. Ha llamado a los desencantados a volver al PP y ha extremado su discurso contra los inmigrantes y a favor de la recentralización para contrarrestar a Vox.

E¿Y Rivera? También se juega mucho: desmentir que haya tocado techo -o esté incluso en caída- el subidón que le proporcionó la fallida tentativa independentista catalana. El liderazgo de la derecha se dirime hoy por vez primera y C´s tratará de consumar el sorpasso al PP, aunque tendrá más oportunidades en mayo. Sin embargo, un mal resultado sería muy grave, dada la presencia que Rivera y la jerezana Inés Arrimadas han tenido en campaña. Su lanzazo más frecuente ha sido acusar al PP de no haber descabalgado nunca al PSOE andaluz. Los populares, por su parte, han reprochado a C´s haber dado tres años y medio de gobierno a Susana Díaz con su pacto de 2015. Si supera al PP, Rivera liderará el centroderecha en dos feudos capitales para ganar unas generales en España, Cataluña y Andalucía.

ELa irrupción de Vox. La lucha PP-Ciudadanos se libra con un tercero en discordia, Vox, dispuesto a robarles votos en todas las circunscripciones. Tras su 0,5% de votos de hace cuatro años, Vox tiene ahora la primera oportunidad de probar cuál es la consistencia real de la ultraderecha en España. No entrar en el Parlamento andaluz sería un fracaso. A partir de ahí cada escaño añadido doblará la magnitud de su prestación. El CIS le concede uno en Almería, la única circunscripción en la que el PP fue primera fuerza en 2015. Sacar o no a colación el miedo a Vox ha sido una de las dudas de los otros partidos durante la campaña. Susana Díaz se decidió a hacerlo en la segunda semana, mientras la líder andaluza de Pidemos, Teresa Rodríguez, se lo afeaba no sin dejar de proponerse como dique ante la derecha.

EEl Podemos más radical. Arrumbado el sueño morado de dar la pasada al PSOE por el "efecto Sánchez", los comicios medirán la solidez de Adelante Andalucía, la alianza paritaria del Podemos liderado por Teresa Rodríguez con Izquierda Unida. Los sondeos los muestran estancados en los 20 diputados que sumaron en 2015, a la par con PP y C´s.

Sin embargo, Podemos pretende pasar de tercera a segunda fuerza política de Andalucía para afrontar con la mayor fuerza su hora de la verdad, que será la del día siguiente. En Andalucía se va a ver cuáles son las posibilidades de entendimiento de PSOE y Podemos, más allá de la alianza tejida por Sánchez e Iglesias en Madrid, que no pasa por su mejor momento, ante el previsible fracaso de los Presupuestos para 2019.

No se ha de olvidar que en Andalucía se plantea el entendimiento más espinoso de todo el país: el del Podemos más radical y el PSOE con más largo dominio territorial y, por tanto, con mayores cadenas de corrupción. Cabe prever que Rodríguez pida la cabeza de Díaz para dar a los socialistas le el apoyo parlamentario que necesitarán si se cumplen las previsiones. No la obtendrá y Díaz intentará entonces volverse a C´s, que reniega del pacto de 2015. Pero incluso aunque se dé la previsible negativa de Rivera, quedará resucitado el fantasma del entedimiento PSOE-Cs de 2016, que culminó en la investidura fallida de Sánchez. De ahí que una alternativa con más largueza política sería buscar el pacto de un programa con fuertes medidas de izquierdas. Los dados están en el aire.