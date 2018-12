Elecciones andaluzas: La participación a las 14.00 es del 29,9%, cuatro puntos menos que en 2015

La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 29,9 por ciento hasta las 14,00 horas, lo que supone cuatro puntos menos que en los comicios celebrados en marzo de 2015, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía.



La provincia de Córdoba, con el 31,67 por ciento, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14,00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 26,8 por ciento.



Por su parte, Sevilla es la provincia donde más baja la participación en relación a las elecciones autonómicas de marzo de 2015, con 6,03 puntos menos, frente a Almería, que registra el menor descenso, con 2,46 puntos menos.



Por provincias, en Almería han participado ya un 30,41% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 32,87% que lo hizo hace cerca de cuatro años, lo que supone 2,46 puntos menos.









Los datos del recuento no se podrán difundir antes de las 22.15 horas

?? Rosa Aguilar: El recuento se realizará con normalidad desde las 20:00 horas, pero la difusión pública de los datos no se realizará hasta el cierre de la última mesa electoral, a partir de las 22:15 horas. #2D #EleccionesAndalucía ? pic.twitter.com/6tuOBFfj9x — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) 2 de diciembre de 2018

La jornada electoral transcurre con normalidad

Susana Díaz vota acompañada de su sobrina. Agencia ATLAS | EFE

Suspendida la votación en Sanlúcar de Barrameda

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha acordado comunicar que "no podrán difundirse datos del recuento provisional" de los comicios autonómicosde este domingo, 2 de diciembre.Así lo ha indica la JEA en un acuerdo recogido por Europa Press en el que explica que toma esta decisión "teniendo conocimiento de distintas incidencias en algunas mesas electorales y de los acuerdos de la Junta Electoral de Zona correspondiente sobre prolongación delde las mismas con posterioridad a las 20.00 horas".De esta manera, ha acordado comunicar que "no podrán difundirse datos del recuento provisional hasta las 22.15 horas" de este domingo, 2 de diciembre.Los colegios electorales para los undécimos comicios autonómicos andalucesde hoy, en una jornada que se presenta con intervalos nubosos y ascenso generalizado de las temperaturas.Un total dey 10.038 mesas repartidas por las ocho provincias andaluzas.Ese número de electores supone un aumento del 0,7 % con respecto a las últimas elecciones autonómicas, celebradas el 22 de marzo del 2015, y de esa cifra 242.963 son residentes en el extranjero, 6.298.785 residen en España y 302.771 son nuevos electores.El voto por correo ya ha sido solicitado por 88.921 andaluces, de los que 88.373 son residentes en España y 548 desplazados temporalmente en el extranjero.Para la jornada electoral, 6,8 millones de sobres y 123.000 manuales para las mesas electorales.El escrutinio se irá conociendo en tiempo real porque los resultados serán suministrados al Centro de Datos mediante 4.385 dispositivos de tipo tableta a los que accederán los responsables de las 10.038 mesas electorales.El Centro de Datos se ha instalado nuevamente e el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja de Sevilla, que también alberga el Centro de Recogida de Información y el Centro de Proceso de Datos, a los que llegarán los resultados de las 10.038 mesas electorales enviados a través de 4.385 tabletas.Además se han tramitadode modo que se facilita que los andaluces que residen fuera del territorio andaluz pueden votar o por correo o en urnas instaladas en el consulado o embajada que tienen más cerca de sus casas, y 169 personas con discapacidad visual han solicitado material para el voto en braille, "el denominado voto accesible".La totalidad de las 10.038 mesas electorales distribuidaspor las ocho provincias andaluzas con motivo de las elecciones autonómicas de este domingo 2 de diciembre -para las que 6.541.748 andaluces están llamados a las urnas- se encuentran ya, si bien se han producido previamente algunas incidencias que han provocado que temporalmente se hayapor falta de papeletas de la coalición de Equo, yAsí lo ha dado a conocer la consejera de Justicia e Interior,, en una rueda de prensa desde el Centro de Datos habilitado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, en la que ha subrayado que, pese a esas "incidencias", "en el inicio de esta jornada".Respecto a lo ocurrido en Sanlúcar de Barrameda, la consejera ha detallado que dos mesas se han quedado inicialmente sin constituir en el colegio 'Guadalquivir' porque "" -si bien ya han podido constituirse-, y en el conjunto del municipio "la Junta Electoral ha suspendido temporalmente la votación en las mesas porque faltaban las papeletas de Equo",No obstante, habrá que esperar a conocer la decisión de la Junta Electoral de Zona de Sanlúcar para saber si los colegios de dicho municipio cierran con retraso respecto a la hora prevista, que eran las 20,00 horas, como en el conjunto de Andalucía.Además, la consejera ha explicado que, en el colegio 'Concepción Arenal' de Córdoba capital ha habido una mesa en la que se ha abierto "con 45 minutos de retraso", por lo que, y no a las 20,00 horas, mientras que ha ocurrido lo mismo en el centro cívico de Lepanto, también en Córdoba, donde una mesa ha abierto "con 19 minutos de retraso", por lo que la misma autoridad ha acordado que cierre a las 20,19 horas.La consejera ha precisado además que se han producido "que se han subsanado de manera inmediata", en las localidades de La Algaba (Sevilla), Los Barrios (Cádiz) y Aljaraque (Huelva), por "errores normales, humanos, fundamentalmente en la transmisión de datos al censo electoral".