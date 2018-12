Pedro Sánchez llama a "defender la Constitución y la democracia frente al miedo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que los resultados de las elecciones andaluzas, en las que ha irrumpido el partido de extrema derecha VOX con 12 escaños en el Parlamento andaluz, refuerzan su compromiso de defender la democracia frente al miedo.



Así lo afirma en su cuenta de twitter, tras el revés sufrido por el PSOE en los comicios regionales de ayer, en los que perdió 14 escaños al pasar de los 47 logrados en 2015 a 33 diputados en el Parlamento andaluz.









Mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España. Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la #Constitución y la #Democracia frente al miedo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de diciembre de 2018

Pablo Iglesias pide crear un frente antifascista

PP y Cs, detrás del auge de Vox

Se trata del primer comentario del presidente del Gobierno tras conocer el resultado de las elecciones andaluzas, en las que se ha producido el vuelco en favor de los partidos de la derecha -- que suman entre los tresEl líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado que, más allá de un acuerdo para los Presupuestos, se construya uncon los partidos que apoyaron la moción de censura que dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez para construir una "alternativa democrática" a la extrema derecha, en la que sitúa a PP, Ciudadanos y Vox.En una entrevista en La Cafetera, recogida por Europa Press, Iglesias ha reconocido que la coalición Adelante Andalucía, conformada por Podemos e IU, no ha cumplido cony señalado que tienen que ser "autocríticos".Tras el auge de Vox, para el dirigente 'morado' el escenario político pasa por "reconstruir la mayoría de la moción de censura" para crear un frente "antifascista" y ha apuntado a directamente a fuerzas catalanas como ERC y PDeCAT."Espero que ERC y PDeCAT tomen nota de lo que esta pasando,", ha advertido, asegurando que no se trata solo de la cuestión de los PGE. "Sería importante que nos juntáramos todos con la intención de construir una alternativa democrática", ha asegurado. "Hablamos de algo mas allá de los Presupuestos, de la necesidad de construir un compromiso de dirección de Estado", ha afirmado Iglesias.Según Iglesias,, algo que, a su juicio, no han entendido ni PP ni Ciudadanos. "El resto desde las diferencias tenemos que asumir la defensa de las libertades, las fraternidades, el avance del movimiento obrero, feminista y LGTBI. Eso se tiene que concretar en un compromiso histórico de dirección de estado", ha insistido.Preguntado por los factores detrás del auge de Vox, que ha irrumpido con 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, Iglesias ha señalado que los discursos de PP y Ciudadanos hanIgualmente, ha señalado que los medios de comunicación han "normalizado" argumentos de extrema derecha.Ante lo que considera un "nuevo bloque" formado por las tres fuerzas, el secretario general de Podemos considera que el resto de formaciones tienen que reflexionar y prepararse para "una época difícil"."Tenemos que empujar bloque de fuerzas políticas democráticas y ponernos de acuerdo para una alianza antifascista", ha señalado.