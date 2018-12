PSOE, PP y Ciudadanos se postulan para presidir la Junta e inician el baile de pactos

La fragmentación del Parlamento andaluz resultante de las elecciones del domingo pasado abre un período de incertidumbre sobre quién asumirá la presidencia de la Junta. PSOE, PP y Ciudadanos se postularon ayer para encabezar el futuro Ejecutivo y trazaron las combinaciones que, en primer término, orientarán sus pasos en el tiempo de pactos que ahora se abre.

Con el rostro menos decaído que en la noche de la debacle, la todavía presidenta Susana Díaz defendía ayer su aspiración a seguir en el Gobierno al considerarse legitimada por el hecho de que, pese a la pérdida de 400.000 votos y catorce diputados, todavía resiste como la primera fuerza de la región. Díaz no anticipa sus preferencias sobre posibles pactos poselectorales, pero apunta que "lo normal es que el tercero (por Ciudadanos) apoye el primero (por el PSOE)", lo demás resultaría "extraño". Esa opción, la misma con la que consiguió seguir al frente de la Junta en 2015, resulta ahora inviable por el rechazo la formación de Rivera. Desde la Ejecutiva del PSOE, el número tres del partido, el ministro Ábalos abrió ayer la puerta a la dimisión de Díaz, algo que ella rechaza, si fuera necesaria para garantizar la gobernabilidad de Andalucía al margen de Vox. "Todos tenemos muy asumido que nuestro papel está subordinado al éxito de nuestro proyecto político y con generosidad todos estamos a disposición de la organización", afirmó Ábalos tras la reunión de la comisión permanente del Comité Electoral, para analizar los resultados andaluces. Ábalos confía en atraerse a Ciudadanos y descarta por ahora la opción contraria, que los socialistas apoyen a Juan Marín, el candidato naranja. "Que salgamos a socorrer a la tercera formación política, simplemente para evitarle un coqueteo con la ultraderecha, no parece muy sensato", afirma Ábalos, para quien conviene "no anticipar nada en un proceso que en principio se presume muy abierto".

El descalabro socialista reabrió incluso heridas recientes del partido y el alcalde Valladolid y portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente, achacó los resultados andaluces a la "aventura" de Díaz al postularse para liderar el partido frente a Pedro Sánchez.

Ciudadanos, la tercera fuerza, confía sin embargo en acceder a la presidencia manteniéndose lo más alejado posibles de los doce votos de Vox, sobre cuya inconveniencia para el futuro han avisado ya a la formación de Rivera sus socios europeos. El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, pide al PP y al PSOE que sean "responsables" y no bloqueen un cambio en Andalucía. Sin embargo, no descarta "ningún escenario", incluida la opción de Vox, para que gobierne Juan Marín.

Para el PP, pactar con Vox es una primera opción sin reparo alguno. Su líder, Pablo Casado, considera más radical a Podemos que al partido de Santiago Abascal. Tras la reunión de la dirección de su partido, Casado criticaba ayer el "cinismo" de la izquierda y su "superioridad moral" para etiquetar a los adversarios, porque la formación que encabeza Pablo Iglesias y no Vox es el "partido más radical" y "peligroso", que entre otras cosas "ha defendido la historia criminal etarra". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considerado que, tras los resultados ayer, el popular Juanma Moreno cuenta con "toda la legitimidad" para presentarse como "el candidato del cambio" a la Presidencia de la Junta, y Ciudadanos tiene "pocas excusas" para no apoyarlo.

Con el baile de los pactos a punto de iniciarse, el PSOE definirá hoy su estrategia inmediata y analizará los resultados andaluces en una Ejecutiva encabezada por Pedro Sánchez, recién regresado de su larga serie de viajes. La duda que más se suscita en el seno del partido es en torno a la fecha más idónea para convocar elecciones generales, un momento para cuya concreción resultaba vital el medidor de las urnas andaluzas, nada favorable a los socialistas.