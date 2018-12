Rivera considera una "irresponsabilidad" descartar pactos con Vox

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que sería una irresponsabilidad "ponerse a descartar todos los escenarios" posibles de pacto en Andalucía, en referencia a Vox, cuando hay cinco grupos políticos y la prioridad de Cs es que Juan Marín sea el presidente de la Junta.

Rivera ha comparecido en rueda de prensa en la madrileña sede de la calle de Alcalá después de reunirse el Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados en Andalucía y decidir, como estrategia, priorizar las negociaciones con el PP para conseguir el cambio en Andalucía.

Valls: "No puede haber pacto con Vox"



El candidato a la Alcaldía de Barcelona apoyado por Ciudadanos, Manuel Valls, ha subrayado hoy que "no puede haber ningún pacto con Vox" y que lo "sensato" para Andalucía sería un acuerdo entre los "partidos constitucionalistas", entre los que incluye a PP, Ciudadanos y PSOE.

En una entrevista en la Cadena Ser, Valls, que no milita en Ciudadanos a pesar de que el partido naranja apoya su candidatura, ha remarcado que en Andalucía "cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución", lo que vale para "Cataluña y Andalucía", así que "no puede haber ningún pacto con Vox", ha añadido."No puede haber ningún compromiso con la extrema derecha. Si no queremos dar protagonismo a Vox lo sensato, vistos los resultados, es que haya acuerdo entre los partidos constitucionalistas", ha incidido Valls, que ha aclarado que incluye en este grupo al PSOE.

El exprimer ministro francés ha asegurado que ha hablado de su posición sobre Andalucía con el presidente del partido naranja, Albert Rivera. Tras el auge de Vox, ha afirmado que le preocupa el crecimiento de la "intolerancia" y ha lamentado que el caso de Andalucía sea el "fin de la excepción española" con respecto a la extrema derecha. "Me preocupa Vox como me preocupa el rol exagerado que se está dando a los separatistas o populistas en Cataluña", ha añadido. También ha criticado a los "radicales" que ayer trataron de "boicotear" un acto con el que quería denunciar que "la inseguridad es insoportable para los barceloneses" .