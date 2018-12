Teresa Rodríguez no facilitará un gobierno de Cs

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha descartado este miércoles dar un paso atrás tras los resultados cosechados en las elecciones andaluzas por la confluencia -que ha obtenido 17 escaños frente a los 20 que lograron Podemos e IU por separado en los pasados comicios--, a la par que ha garantizado que Adelante Andalucía no votará ni facilitará una investidura de Ciudadanos (Cs).

Así se ha pronunciado Rodríguez en la primera rueda de prensa que ha ofrecido tras las elecciones de este domingo, en la que ha estado respaldada por el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya animado a Cs a romper con PP y Vox y poner sobre la mesa una opción alternativa que pase por un pacto con el PSOE. En ese caso, el voto de Adelante Andalucía sería clave para que el partido naranja pudiera gobernar.

"Es un escenario ficticio, no existe por ahora esa posibilidad, no se va a plantear", ha afirmado la dirigente andaluza del partido morado, que ha asegurado que Adelante seguirá siendo "dique de contención" de las derechas, como ha defendido a lo largo de toda la campaña, y toda vez que entiende que Cs, en cuestiones económicas y en la defensa de la autonomía andaluza, se ha posicionado "a la derecha del PP".

Rodríguez también ha revelado que Susana Díaz la ha llamado este miércoles, en el que ha sido el primer contacto entre ambas tras las elecciones, si bien no han concretado ninguna reunión y la dirigente de Podemos le ha trasladado que Adelante "no es concluyente" para la investidura y que si logra más apoyos, "que los vaya buscando" antes de intentar el respaldo de la confluencia. "Hay tres candidatos y ninguno tiene apoyo suficiente", ha explicado para apuntar que no serán "parte de la estrategia de ninguno de los tres para conseguir apoyos".