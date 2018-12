Un fundador de Terra Lliure llama a "levantar la república catalana" el 21-D

Uno de los cofundadores del grupo terrorista Terra Lliure Fredi Bentanachs ha hecho un llamamiento este lunes a convertir el próximo 21 de diciembre, con motivo de la reunión del Consejo de Ministros que tendrá lugar en Barcelona, en el levantamiento de la república catalana y ha pedido que las acciones reivindicativas se organicen como sucedió en el 3 de octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo un 'paro de país'.

"Convirtámoslo en el levantamiento de la república catalana. Salgamos a la calle con el espíritu revolucionario del 3-O. Radicalmente pacíficos", ha señalado en un vídeo difundido por las redes sociales, en el que rechaza las acciones de los CDR de los últimos días que han provocado incidentes con los Mossos d'Esquadra.

Bentanachs ha avalado que el independentismo haga acciones como tomar el Parlament solo si lo "marca todo un pueblo" con un objetivo claro y ha rechazado acciones violentas puntuales. Según ha indicado, este tipo de acciones, como tirar vallas o quemar contenedores, "banaliza y convierte a los independentistas en grupos radicales que se enfrentan a los Mossos".

Por eso, argumenta que, si hay que hacer alguna acción violenta, "la hará el pueblo", y pone el ejemplo de una ocupación del Parlament. "Con acciones violentas, que no se tienen que hacer, se debe tener un objetivo claro. La violencia la marca el pueblo y cuando la marca todo un pueblo ya no son disturbios, es un hecho revolucionario. Una toma del Parlament es un acto revolucionario", ha reivindicado.

En el vídeo, insiste en que su llamada a no cometer actos violentos no significa que renuncie a nada: "Si se tiene que entrar en el Parlament se entra. Si se tiene que ocupar el Parlament, se ocupa. Pero no entrar a enganchar un adhesivo y salir por patas".