El Gobierno avisa a Torra de que si los Mossos no actúan intervendrá la Policía Nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido este lunes al Govern catalán que ordenará la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si los Mossos d'Esquadra no cumplen con sus obligaciones.



Varios ministros del Ejecutivo han remitido sendas cartas a cargos de la Generalitat de Cataluña en las que reclaman al Govern explicaciones por su "dejación de funciones" al no haber ordenado a los Mossos que actuaran ante las protestas protagonizadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) durante el fin de semana.



En concreto, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha remitido una carta al conseller de Interior catalán, Miquel Buch, máximo responsable de los Mossos, ante los incidentes producidos durante este fin de semana en varias autopistas catalanas por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), que cortaron varias carreteras y levantaron algunos peajes.



En ella, Grande Marlaska advierte que el Gobierno "ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad" si la policía catalana no ejerce "las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben".



También la número dos del Gobierno recuerda que es "obligación" del Ejecutivo "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido. "Aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública", advierte Calvo en la misiva remitida al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés.



Anuncio para tomar medidas

Borrell también carga contra Torra

El PP pide tomar el control de los Mossos

La situación en Cataluña es límite. Llevo pidiéndolo desde julio y ofreciendo nuestro apoyo. Que lo haga de una vez. 155 ya. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 10 de diciembre de 2018

Antes, la vicepresidenta del Gobierno ya había adelantado que el Gobierno españolpara que no se vuelvan a producir los cortes y aperturas de peajes de autopistas en Cataluña como los perpetrados este fin de semana por los Comités de Defensa de la República (CDR), ante la pasividad de los Mossos, que no recibieron órdenes para actuar.Así lo había anunciado la vicepresidenta, quien ha tildado dey ha garantizado que el Ejecutivo adoptará medidas para que no vuelva ocurrir, si bien ha advertido de que aplicar el artículo 155 de la Constitución es "la última medida a la que hay que llegar".en las que se encuentra el Gobierno porque esto no puede volver a ocurrir", ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas antes de asistir en Sevilla al acto de entrega de la decimocuarta edición de los Premios Plaza de España.Ha insistido en que lo que ocurrió este domingo n Cataluña ", a la par que ha advertido de que el presidente catalán, Quim Torra, "no puede inhibirse cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía porque su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado que es, es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia".Además, el ministro de Exteriores,, ha censurado las declaraciones de, y del exconsellera favor de la vía eslovena para avanzar en laNo en vano, considera que "parece que está llamando a la insurrección" aunque ha dejado claro que "lo que cuentan son las acciones", descartando así que el Gobierno vaya a aplicaren respuesta, como ha pedido el PP."Es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección", ha avisado el jefe de la diplomacia española a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE, al ser preguntado si hay preocupación por las declaraciones de Torra a favor de la vía eslovena. "A todo el mundo inquieta naturalmente este tipo de planteamiento", ha admitido Borrell, que ha censurado las declaraciones tanto de Torra como de Comín.Aunque no es "la primera vez que los líderes independendistas recurren a este tipo de planteamientos", ya que en el Parlamento de Cataluña "han propuesto seguir la" y el exvicepresidente catalánha apostado por "seguir la" que "acabó en una guerra civil tremenda".Mientras tanto, el presidente del Partido Popular,, ha asegurado este lunes quey ha solicitado de nuevo a Pedro Sánchez,de la Constitución en esta comunidad.", ha demandado Casado en un nuevo apunte en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, en el que ha recordado que su partido lleva solicitado desde julio la aplicación de ese precepto constitucional y ofreciendo el apoyo del PP al Gobierno para abrir ese procedimiento en el Senado.Además, el PP ha instado al Gobierno que active el mecanismo que le permite la Ley de Seguridad Nacional paramediante un real decreto y restablecer así el "orden y la paz social" en Cataluña.Para ello, el grupo popular en el Senado ha presentado este lunes una moción en la cual se insta al Ejecutivo a dictar un decreto "que declare que en Cataluña existe una situación de interés para la seguridad nacional y nombre una autoridad funcional con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan en materia de seguridad y orden público".El portavoz del grupo parlamentario popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, ha explicado en un encuentro con periodistas que para tomar esta medida, al amparo del artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional,, como ocurre con el artículo 155 de la Constitución, de manera que podría aplicarla "hoy mismo" si lo cree oportuno.