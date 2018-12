El PP reclama a Marlaska que tome el control de los Mossos d'Esquadra

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada autonómica en el parlamento de Cataluña, Andrea Levy, reclamó ayer desde Gijón que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tome el control de los Mossos d'Escuadra para garantizar la convivencia en Cataluña y evitar "purgas" por parte del Gobierno de la Generalitat, que ha cuestionado la actuación de sus fuerzas de seguridad durante las últimas acciones protagonizadas por los comités de defensa de la república (CDR).

La dirigente popular considera que el Estado debe asumir la competencia de los Mossos para poder garantizar la seguridad ciudadana ante el respaldo que el presidente catalán, Joaquim Torra, ha dado a los CDR y las medidas que promueve contra los policías autonómicos.

Levy recalcó que "Pedro Sánchez no puede ir a un Consejo de Ministros en Barcelona sin antes pedir al señor Torra que no haya venganzas, no haya purgas en los Mossos d'Escuadra porque quieran defender al conjunto de los ciudadanos y a la convivencia frente a los comandos violentos radicales de los CDR, que están creando los disturbios" con los cortes de carreteras.

La diputada catalana señaló que los residentes en esa comunidad sienten "un profundo desamparo por parte del Gobierno de España, que puede y debe actuar", e instó a Pedro Sánchez a que no mire para otro lado y opinó que si no toma medidas es porque "prefiere los votos de los independentistas a que en Cataluña haya convivencia".

Por otro lado, Levy también se refirió a la situación de Andalucía. Pidió "generosidad" a Vox y a Ciudadanos para desalojar al PSOE del Gobierno andaluz, una generosidad que dijo que también tendrá el PP.

Los populares iniciarán esta semana las negociaciones con Ciudadanos en Andalucía y cuando hayan llegado a un acuerdo, las abrirán a Vox. Levy calificó a Ciudadanos de "socio prioritario" en unas declaraciones en las que, aunque se refirió también a Vox, nunca llegó a citar las siglas del partido de extrema derecha que se ha convertido en la llave del gobierno en Andalucía. Levy descartó que se vayan a repetir las elecciones andaluzas.