Vox rechaza que PP y Ciudadanos lo "ninguneen" en Andalucía y exige negociar

Vox constituirá una comisión negociadora para defender su posición ante el acuerdo de PP y C's para hacerse con la Junta andaluza. "No vamos a ser un obstáculo para la salida del PSOE pero tampoco vamos a permitir que nos ninguneen", advertía ayer el candidato de Vox Francisco Serrano. La formación ultraderechista no va a entrar en el futuro Ejecutivo andaluz porque no quiere "cargos ni sillones" pero espera que si PP y C's cierran un acuerdo les llamen para negociar un pacto de investidura. "Sin Vox no pueden tener gobierno alguno. Tenemos ciertos puntos de vista y un programa que queremos que se negocie con nosotros", avisa Serrano. El PSOE afeó a PP y C's que negocien a dos bandas y oculten que sus acuerdos no podrán materializarse sin Vox.