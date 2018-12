Un encuentro entre el PP andaluz y Vox tensa la relación con Ciudadanos

El Partido Popular -PP- y Ciudadanos -C's- tensaron ayer el diálogo que mantienen con vistas a la formación de Gobierno en Andalucía. La chispa fue una reunión celebrada el miércoles entre el líder de los populares andaluces Juan Manuel Moreno, y el cabeza de lista de Vox en esa comunidad Francisco Serrano.

El líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín, expresó su confianza en que el PP no esté negociando a la vez con ellos y con Vox, y aprovechó para airear que ha rechazado una llamada del PSOE para sentarse a hablar. Marín explicó en una entrevista en Televisión Española que PP y Ciudadanos acordaron que mientras estuvieran sentados buscando un acuerdo "no se negociaría nada en paralelo" con otras formaciones.

Populares y naranjas abrieron el lunes una negociación que por el momento se ha plasmado en un grupo de trabajo que analiza propuestas de ambos partidos para buscar un acuerdo programático. Ayer tenían previsto volver a mantener contactos que podrían prolongarse durante este fin de semana y, en caso de cerrar un acuerdo previo, desembocarían el martes en un encuentro similar al del pasado lunes, con presencia del popular Teodoro García Egea y del naranja José Manuel Villegas, en representación de las respectivas direcciones nacionales.

Aunque durante la campaña y en las primeras horas tras las elecciones del pasado día 2, ni PP ni Ciudadanos hicieron ascos a gobernar con el apoyo de Vox, Ciudadanos está intentando desmarcarse de los ultraderechistas, mientras que el PP les mantiene tendida la mano.

Los populares andaluces admitieron ayer que Moreno y Serrano tuvieron el miércoles un encuentro en un hotel de Sevilla, pero precisaron que la única finalidad de la cita era la de conocerse, sin ninguna "voluntad negociadora". Fuentes populares explicaron que el encuentro duró el tiempo de tomarse un café, porque ambos líderes no se conocían personalmente, y que no hubo ningún ánimo de ocultarlo, ya que se reunieron en un hotel céntrico e incluso hubo personas que hicieron fotos. Vox evitó entrar en comentarios sobre negociaciones con el PP "hasta que no se produzca un encuentro formal".

Tras esta explicación, el encargado de subir el tono fue el líder regional del PP, quien contestó a los recelos de Marín proclamando que su partido está legitimado para hablar "con quien quiere, cuando quiere y como quiere", porque la única "línea roja" que tiene es la Constitución Española y, además, no cree en "cordones sanitarios". En todo caso, Moreno hizo hincapié en que el PP tiene una "enorme afinidad programática" con Ciudadanos, por lo que hay "posibilidad real de entendimiento" y se está llevando a cabo una negociación "responsable, seria y franca" para lograr un Gobierno "estable, duradero".

El PSOE descartó, por su parte, una eventual abstención para facilitar un Gobierno de coalición de PP y C's y tildó de "tomadura de pelo" la petición del líder de la formación naranja Albert Rivera, para que se inhiban. Para los socialistas, Rivera, que hizo este llamamiento el jueves desde Bruselas, está "avergonzado" por tener que pactar con Vox. Los liberales europeos, grupo en el que se integra C's, han advertido al partido de Rivera de la inconveniencia de aliarse con la ultraderecha. "O van a la mesa en la que está sentada la ultraderecha o van a una mesa con los constitucionalistas", retaron los socialistas andaluces. "Ciudadanos tiene que saber dónde está y, cuando clarifique si está con la ultraderecha o con los partidos constitucionalistas, el escenario podrá ser uno u otro", resaltaron fuentes socialistas.

El PSOE andaluz defiende además que Vox, quinta fuerza política, se quede fuera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, ya que, a su entender, esta solo tiene que tener tres puestos, incluida la Presidencia. Por el contrario, PP y C's defienden que la formación de Santiago Abascal acceda al órgano de la cámara. Adelante Andalucía, coalición de Podemos e IU, reclama un puesto con voz y voto para ella y otro, sin voto, para Vox.