Sánchez y Torra tendrán mañana una reunión a solas

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado hoy que mañana por la tarde habrá en Barcelona una reunión a solas entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Calvo ha confirmado este encuentro en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso y en las que ha subrayado que no habrá por tanto una cumbre entre los dos gobiernos, sino esa entrevista entre sus presidentes.

A esa reunión, que se celebrará la víspera de la sesión que mantendrá en Barcelona el Consejo de Ministros, se podría añadir alguna otra como la que ella puede mantener con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

"No habrá una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el Gobierno de Cataluña también. Habrá una reunión de los presidentes y quizás tengamos alguna reunión como yo lo haría con el señor Aragonés y algún miembro más, pero no se trata de una reunión bilateral de gobiernos", ha aclarado.

Calvo no ha confirmado que la cita entre los presidentes vaya a celebrarse en la tarde de mañana en el Palacio de Pedralbes y se ha limitado a señalar será en "algún lugar institucional de la Generalitat que resulte adecuado y cómodo" y que proponga el Ejecutivo de Torra.

Además de participar mañana en esa reunión, la vicepresidenta ha manifestado que Sánchez acudirá "seguramente" por la noche a la cena organizada por la patronal catalana Foment del Traball y en la que estarán presentes varios ministros.

También ha utilizado el término "seguramente" al plantearle si puede haber otra reunión entre la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi.

La vicepresidenta ha querido recalcar la normalidad que debe tener una reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat y ha negado que esa entrevista o las que puedan mantener otros miembros de los dos gobiernos pueda interpretarse como una agravio comparativo para otras comunidades.

En el encuentro que ella puede tener con Aragonés ha dicho que podrían hablar de la importancia de aprobar los presupuestos generales del estado para 2019, "que son muy buenos -ha dicho- para el conjunto de España y para algunos problemas endémicos en Cataluña".

Ha subrayado la compleja situación que vive Cataluña y ha considerado importante que se pueda aprovechar la presencia del Gobierno en Barcelona para avanzar en el trabajo de coordinación entre las dos administraciones para dar respuesta a los problemas de Cataluña.

Tras rechazar que sea una provocación celebrar una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona e insistir en la normalidad de esa convocatoria, ha considerado que todos los partidos políticos deberían verlo de la misma forma.

Calvo ha insistido en que de la actual situación en Cataluña no se sale "añadiendo más intensidad", sino aplicando "prudencia, madurez, con la Constitución en la mano y con el respeto".