La mayoría de la moción de censura, al borde de reactivarse ante el déficit

La mayoría parlamentaria que desalojó a Mariano Rajoy del la presidencia del Gobierno está al borde de recomponerse hoy ante el debate en el Congreso de la senda del déficit, un paso previo a la tramitación de los presupuestos.

Cuando tras las tensiones en torno a Cataluña, la semana pasada parecía que la suma que llevó al PSOE al Gobierno no volvería a repetirse, los socialistas, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís podrían unirse hoy de nuevo para escenificar su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante a una senda de consolidación fiscal que sitúa el déficit público en el 1,8 % del PIB para 2019 frente al 1,3 % aprobado durante el Gobierno del Partido Popular y que, no obstante, acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La diferencia entre ambos límites del déficit serían unos 5.800 millones de euros, de los que al menos la mitad permitirían ampliar el margen de gasto de las comunidades autónomas.

Aunque el Pleno del Congreso apruebe hoy unos objetivos de déficit más flexibles, éstos serán rechazados con toda probabilidad por la mayoría del Partido Popular en el Senado en la votación que está prevista para el próximo 27 de diciembre. La Cámara Alta tiene capacidad de veto sobre esa modificación, algo que el Gobierno trata de eludir con la supresión de esa facultad, pero el cambio legal todavía no ha completado su tramitación parlamentaria.

De momento, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, se encontrará hoy con el apoyo del PNV y casi seguro con el del PDeCAT. Unidos Podemos ha dejado la puerta abierta a sumarse a estas formaciones y Esquerra Republicana de Catlunya —ERC— avisaba ayer que todo está en el aire, según la agencia Efe. El Congreso volverá a votar la misma senda de déficit que rechazó en julio, cuando el PNV fue el único partido que apoyó al PSOE mientras el resto de socios de la moción de censura decidió abstenerse.

Después vendrá la tramitación de los Presupuestos Generales una vez que sean presentados en la segunda semana de enero en el Congreso. El Ejecutivo tiene que buscar apoyos que hagan decaer las enmiendas a la totalidad que presentarán Partido Popular y Ciudadanos, entre otras formaciones. Sánchez debe garantizarse que ni ERC ni el PDeCAT registrarán enmiendas a la totalidad o apoyarán las de otros partidos.