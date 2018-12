PP y Cs cierran un acuerdo programático en Andalucía

El PP y Cs han cerrado hoy el acuerdo programático que llevan dos semanas negociando en Andalucía, que incluye en primer término una veintena de medidas para cien días, como parte de un documento más amplio de entre 80 y 90 iniciativas para la legislatura, que serían la base de un gobierno de coalición.

Los líderes de ambos partidos, Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs), han anunciado, en dos actos diferentes, la concreción del pacto programático, que ahora dará paso a una negociación para la Mesa del Parlamento y para la investidura del Presidente de la Junta.

El acuerdo está cerrado en torno a la veintena de compromisos que un posible gobierno de coalición llevaría a cabo en las quince primeras reuniones del Consejo de Gobierno y, aunque el documento más amplio para toda la legislatura no está todavía finalizado al cien por cien, sólo quedan "flecos" que no serán un impedimento, opinan.

En los primeros cien días se llevarán a cabo, entre otras, medidas para la eliminación de los aforamientos y para crear la comisión de investigación sobre la Fundación andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), según ha informado Juan Marín.

Además se pondrá en marcha una ley de despolitización de la administración pública, la ampliación de la tarifa plana para los autónomos, una nueva bajada del IRPF, la certificación de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y un plan de choque inmediato para la mejora de la sanidad y programas específicos de esfuerzo educativo para los estudiantes.

Se trata, según Marín, de medidas de regeneración democrática "que el PSOE no quería" y para acabar con la corrupción, en las que ha incluido "cerrar chiringuitos políticos, despolitizar la sanidad y mejorar la educación".

El pacto programático de ambos partidos da paso a la siguiente fase de la negociación -que ya está en marcha- para configurar la Mesa del Parlamento andaluz y para pactar la investidura.

Los populares consideran que el programa es sólo una parte y que el pacto debe ser "global" (programa, Mesa e investidura) antes del 27 de diciembre, cuando se constituye el Parlamento. Si no es así, no habrá acuerdo, según fuentes del partido.

"Hoy es un día importante para el cambio político en Andalucía, hemos dado un paso muy importante", ha señalado Juanma Moreno, quien ha subrayado que ha sido un acuerdo "complejo" porque para buscar puntos de encuentro ambas formaciones han tenido que hacer cesiones.

En la "nueva fase" de la negociación, Moreno ha pedido "celeridad, responsabilidad" y que no se "decepcione" a los andaluces, porque pretenden que nazca un gobierno "sólido y fuerte".

Moreno ha dicho que su partido no va a tener límites para negociar y que van a escuchar "a todos", por lo que espera que "cuanto antes" haya un "gran acuerdo" de Mesa e investidura antes de la constitución del Parlamento autonómico.

Marín ha opinado que este acuerdo supone "cambios muy importantes" y que el PSOE "se vaya a la oposición".

Ciudadanos se centrará ahora en la Mesa del Parlamento, conversaciones en las que prioriza al PP para, cuando haya un acuerdo, hablar "con todas las fuerzas políticas", puesto que Marín apuesta por la "pluralidad" y "que todos tengan representación".

Ha recordado que "hay muchas combinaciones y fórmulas posibles" y ha mostrado su deseo de "llegar a un acuerdo", para después entrar ya a negociar el futuro gobierno. "Los tiempos de negociación son los que son", ha dicho dirigiéndose al PP.

"Espero que Moreno entienda lo que estamos haciendo: el nuevo gobierno hay que hacerlo paso a paso", ha defendido Marín, quien ha presumido de que en este proceso su partido "no ha excluido a nadie, no ha paralizado nada ni ninguneado a nadie" y ha advertido que está "dispuesto a dialogar y debatir, pero no a aceptar imposiciones".

El PSOE ha vuelto a advertir al PP y a Ciudadanos de que necesitarán los escaños de Vox, no sólo para la investidura y para la Mesa del Parlamento, "sino que día a día tendrán que necesitar de Vox para llevar adelante sus políticas", por lo que "se van a tener que hacer la foto de la vergüenza", según el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas.

Además, Adelante Andalucía ha alertado "del peligro" de que PP y Cs dejen fuera de la Mesa a su formación para darle un puesto a Vox, que es el grupo parlamentario más minoritario, lo que, en palabras del Antonio Maíllo, líder de IU, "sería un escándalo mayúsculo".

Por su parte, después del acuerdo entre PP y Cs, Vox ha reiterado que no será "un obstáculo para el cambio" en Andalucía y ha expuesto lo que demandará al futuro ejecutivo: devolución de competencias de Educación, Sanidad y Justicia al Gobierno; supresión de agencias "superfluas" de la administración; cambio de la ley de violencia de género; derogar la ley de Memoria Histórica; reducción "al máximo" del gasto público de Canal Sur; o bajada de impuestos, entre otras cuestiones.