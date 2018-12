El Ejecutivo cree que "encauza el diálogo" y PP y C's que claudica

El Gobierno cree que la reunión del jueves entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra permitirá "encauzar" el diálogo con el soberanismo, pero PP y Ciudadanos -C's- sostienen que el encuentro y la nota conjunta difundida a su término constituyen una "claudicación" y una "traición". Sobre todo, porque en vez de la palabra "Constitución", figura en ella la expresión "en el marco de la seguridad jurídica", introducida, según el Ejecutivo, para alcanzar el consenso.

Para el líder del PP Pablo Casado, con la cita entre Sánchez y Torra "no se inicia un diálogo", sino que "fue la negociación de la ruptura de la soberanía nacional". Según Casado, la "liturgia" de cumbre bilateral del encuentro fue una "humillación" y una "ignominia" que producen "vergüenza ajena", porque "un acto de negociación con quien tiene secuestrados a los catalanes es un acto repugnante de por sí, pero si lo protagoniza un Gobierno es un acto de traición a España". "Lo que urge en España es aplicar un artículo 155 que incluya al Gobierno; lo que urge en España es la convocatoria de elecciones generales", reclamó. El líder de C's Albert Rivera, acusó a Torra de ser el "inductor" del "enfrentamiento" de ayer en Barcelona y de tener "secuestrada" a Cataluña para "destruir" España, y a Sánchez de haber "claudicado ante los separatistas". Rivera exigió a Sánchez que aplique ya el 155 y convoque inmediatamente elecciones generales. Sin embargo, el Gobierno cree que la reunión del jueves evidencia que es el diálogo el que puede "encauzar" la salida del conflicto y niega estar haciendo concesiones a los independentistas. Tras la celebración del Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaá, llamó a manifestarse "sin violencia", porque la reunión del Ejecutivo en Barcelona es un "acto de afecto y aprecio a Cataluña". Celaá juzgó "muy positiva" la reunión Sánchez-Torra, que es la forma de "encauzar políticamente las relaciones con Cataluña y la salida del conflicto". No hay otra receta, avisó Celaá, "ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del 155". La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, insistió en los mismos argumentos y sobre el comunicado del jueves y el hecho de que en él no se mencione la Constitución, quiso aclarar que el significado de la expresión "seguridad jurídica" no ofrece dudas, porque no existe sin el respeto al ordenamiento jurídico que conforman la Carta Magna y el Estatut. Fuentes del Gobierno confirmaron que en la negociación se planteó la inclusión de la palabra Constitución, opción descartada en aras del consenso, decisión que Celaá dijo que "en absoluto" es una cesión al independentismo y pidió al Govern es "reciprocidad" para poder diseñar la mejor forma de encontrar una solución.