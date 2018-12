El PSOE anima a cumplir con el discurso del Rey

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha animado este martes a todos los partidos a que sean capaces de llevar a cabo lo que ayer pidió el Rey en su discurso, "trabajar por un mayor consenso", desde el diálogo y dentro de la Constitución y, sobre todo, por resolver los problemas de desigualdad y de los más jóvenes.

Así lo ha señalado la presidenta socialista en una declaración en la sede de su partido, en la que ha resumido que, en su mensaje de Navidad, Felipe VI "nos pide que perfeccionemos nuestra democracia".

Narbona ha destacado el "valor a la convivencia" que ayer dio el rey en su discurso. "Fue sin duda la palabra más utiliza", ha dicho, que el jefe del Estado asoció al transcurso de estos 40 años de Constitución y, muy en participar, a la capacidad de haber podido aprobar este texto partiendo de una "muy difícil situación política".

Por eso, "animamos a todos los partidos a trabajar desde ese espíritu de capacidad de diálogo, consenso y entendimiento, dentro de la ley, pero recordando, como decía el rey, que la Constitución no es algo inerte, sino vivo".

Según Narbona, "es a partir de esta y el diálogo desde donde se pueden superar los problemas, y no desde el rencor, la confrontación o el resentimiento".

"Todos los líderes que ayer escucharon, igual que nosotros, las palabras del rey, deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen", como en su día lo hicieron otros dirigentes políticos, que superaron las discrepancias, en algunos casos, "todavía más importantes" que las que hoy "puedan haber dentro del país".

La presidenta socialista ha mostrado su satisfacción por el contenido social del mensaje del monarca, "plagado de referencias claras por la preocupación de los que más sufren en nuestra sociedad".

"A lo largo de toda su intervención recordó los problemas actuales, como el paro, la corrupción o el terrorismo y muy en particular hizo énfasis en la violencia de género como algo que debería ser absolutamente erradicado".

Además, dedicó una parte muy importante a los jóvenes, que no conocieron la España anterior a la Constitución, pero que sí deben participar de sus logros y con los que "tenemos una deuda", ha apuntado Narbona, quien ha agregado que hay que conseguir, entre otros, que los jóvenes tengan un trabajo a la altura de sus estudios y con un salario digno.

"Hay que trabajar sin descanso y coraje para lograr un mundo mejor, y en particular por los jóvenes", como dijo ayer el rey.

Ciudadanos rechaza que el mensaje fuera "retórica hueca"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha aplaudido este martes el discurso del Rey, en especial que aludiera a la convivencia y se dirigiera a los jóvenes, y ha negado que usara "palabras vacías y retórica hueca", como afirman los independentistas.

En una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, Girauta ha sostenido que el Rey estuvo ayer "a la altura" y pronunció "un discurso cargado de contenido que invita a todos a la reflexión".

Ha dicho que, si insistió en la convivencia, fue porque "evidentemente está en peligro", por lo que ha enfatizado la importancia de la Constitución, un texto que "trajo la reconciliación y la concordia entre gente que estaba en las antípodas ideológicas".

"La democracia y la libertad eran el objetivo y se lograron. Es nuestra obligación, de las fuerzas políticas, mantener la democracia y la libertad, que no se pierdan", ha aseverado acto seguido.

Sin la Constitución "no hay nada", no hay ni "libertad" ni "democracia", ha dicho Girauta, que ha censurado que Cataluña esté "en manos de un señor que considera que las reglas no van con él", en alusión al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Girauta también ha considerado "importante y oportuno" que Felipe VI aludiera a "la revolución tecnológica en ciernes" y a "la necesidad de que España se mantenga en la modernidad".

Ha dicho que "está en peligro la adaptación de España a los nuevos tiempos" y que por eso fue "oportuno" que el monarca "subrayara esta cuestión en un debate político superficial".



PP: El rey mira al futuro y no al pasado dentro de la Constitución

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que el mensaje de Navidad de Felipe VI muestra un rey que "mira al futuro y no al pasado", hablando de empleo para los jóvenes y de retos tecnológicos y apelando a garantizar la convivencia dentro de la Constitución.

En una intervención para valorar el mensaje navideño del monarca, García Egea ha destacado "el gran mensaje de un rey que gobierna un gran país" y que -a su juicio- ha reunido en su discurso "todas las aspiraciones y esperanzas, especialmente de los más jóvenes", refiriéndose a "la necesidad de empleo para que esos jóvenes construyan el país".

"Pero, sobre todo, destacaría esas palabras en las que reunió el gran objetivo de la sociedad española que todos queremos, que es vivir en concordia", heredera del espíritu constitucional, cuando se cumplen 40 años de la carta magna.

"La convivencia es algo frágil, no es un elemento que pueda ser maleado constantemente; hay que protegerla. Es la primera y más importante de las tareas que tenemos los políticos", ha señalado García Egea, quien ha resaltado que ha sido posible mantenerla gracias a la Constitución.

En este sentido, ha añadido que "nada cabe fuera de la Constitución y todo cabe dentro de la legalidad constitucional" y ha rechazado "atajos que acaban resquebrajando las expectativas de los españoles y los sueños de muchos jóvenes".

"El futuro de España exige respeto a la Constitución. El PP se suma a ella, a defenderla y respetarla con el compromiso claro de hacer que las reglas de todos sigan siendo de todos", ha opinado.

Para el responsable popular, "las palabras del rey deben ser pilares sobre los que se sustente el devenir" del país, basado en un consenso constitucional que permita construir la sociedad de los futuros 40 años.

Casado destaca que las reglas son de todos y para todos

El presiente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el Rey ha defendido "el legado de la Transición" en su mensaje de Navidad y que ha hecho hincapié en que "las reglas que son de todos deben respetarse por todos".

En su cuenta oficial de Twitter, Casado ha recalcado que en el mensaje a los españoles Felipe VI ha defendido además "la vigencia de la Constitución para tutelar nuestros derechos y libertades, y el futuro de los jóvenes en una España fuerte y unida" .

Pero por encima de todo, el presidente del PP ha destacado la necesidad señalada por el Rey de "definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia", porque "las reglas que son de todos deben respetarse por todos".

Echenique: "El Rey tiene buen olfato político, pero no resulta creíble"

El secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado hoy que el Rey se sirvió anoche de su "buen olfato político" y, "a diferencia del error que cometió el año pasado", se dirigió a los jóvenes y a las mujeres y se alejó de las tesis de los partidos de la derecha, aunque "no resulta creíble".

Echenique ha comparecido para referirse al mensaje navideño de don Felipe, que apeló a la convivencia, a ayudar a los jóvenes a construir su proyecto vital y mostró su preocupación por la cohesión territorial, la corrupción y la violencia de género, entre otras cuestiones.

El dirigente de Podemos ha opinado que el Rey regresa al "discurso clásico" después de que el año pasado asumiera "las tesis de los partidos de la derecha respecto del conflicto territorial".

"Es de celebrar este alejamiento, pero no resulta creíble, después de que avalase el 'a por ellos' y diera el pistoletazo de salida a la estrategia autoritaria de PP, Ciudadanos y Vox. No resulta creíble, pero se agradece la intención", ha añadido.

A su juicio, Felipe VI también intenta acercarse a los jóvenes, cuando -según ha afirmado- las encuestas revelan que la institución monárquica no tiene mucho apoyo entre la juventud.

Lo mismo ocurre con su apelación por la igualdad, ya que, según el dirigente de Podemos, la institución monárquica es "machista". "No sería Rey si no se discriminara a la mujer en la sucesión", ha añadido Echenique, quien ha subrayado también: "La mención a la corrupción es la parte menos creíble, cuando en este año hemos conocido indicios de corrupción en la figura de Juan Carlos I".

En resumen, el dirigente de la formación morada sostiene que "el rey maneja buenas encuestas", sabe que "tiene apoyos muy limitados entre los jóvenes, las mujeres y en territorios como Euskadi y Cataluña" y, aunque tiene "buen olfato político", no resulta creíble.